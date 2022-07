Mistrz Polski ma nowego rozgrywającego. Wielki powrót po dwóch latach

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma za sobą bardzo udany sezon. Drużyna zdominowała krajowe i międzynarodowe rozgrywki, sięgając po Puchar Polski, mistrzostwo kraju oraz triumfując w Lidze Mistrzów. W elitarnym turnieju ZAKSA w finale wyeliminowała Trentino Itas 3:0 i wygrała trofeum po raz drugi z rzędu.

Przemysław Stępień powrócił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Mistrz Polski zapewne liczy, że w kolejnym sezonie uda mu się zagrać równe dobrze i w tym celu wzmacnia swoją kadrę. Oficjalna strona klubu ogłosiła, że nowym zawodnikiem ekipy został Przemysław Stępień. Dla rozgrywającego będzie to powrót do drużyny z Kędzierzyna-Koźle. Wcześniej występował on w niej w latach 2018-2020 i wówczas sięgał po Superpuchar kraju, Puchar Polski oraz tytuł mistrza Polski. Ostatnio występował natomiast w Cuprumie Lubin.

- Jestem podekscytowany swoim powrotem do ZAKSY i już nie mogę się doczekać nowego sezonu i nowych wyzwań. Podjęcie decyzji o powrocie do Kędzierzyna nie była trudne, ponieważ przez dwa lata mojego pobytu w tym miejscu czułem się bardzo dobrze, panuje tutaj rodzinna atmosfera, co może potwierdzić każdy, kto miał styczność z klubem. W klubie jest świetna organizacja, a także warto wspomnieć o wspaniałych kibicach, którzy są za drużyna całym sercem i zna ich cała siatkarska Polska - powiedział Stępień w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Nadal nie jest natomiast wiadome, kto w przyszły sezonie będzie prowadził ZAKSĘ. Gherghe Cretu nie pozostanie bowiem na stanowisku trenera, a wcześniejsze medialne doniesienia mówiły, że może go zastąpić Tuomas Sammelvuo. Fin to były szkoleniowiec m.in. reprezentacji Rosji, który został niedawno odznaczony medalem przez Władimira Putina.