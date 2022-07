"Wielki bohater". Zagraniczne media wymieniały po meczu z Iranem tylko jedno nazwisko

W czwartek reprezentacja Polski zmierzyła się z Iranem w ćwierćfinale Ligi Narodów. Dla polskich siatkarzy była to okazja do rewanżu za porażkę w rundzie zasadniczej (2:3). Siatkarze selekcjonera Nikoli Grbicia po emocjonującym meczu pokonali Irańczyków 3:2 i awansowali do półfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo

Media chwalą Kamila Semeniuka. "Wielki bohater reprezentacji Polski"

Zwycięstwo reprezentacji Polski skomentowały zagraniczne media. Portal World Of Volley zwrócił uwagę na dobrą grę Kamila Semeniuka. "Polacy przeżywali trudne chwile w tie-breaku. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Kamil Semeniuk. Jego świetna gra w kluczowych momentach spotkania dała Polsce zwycięstwo i miejsce w półfinale Ligi Narodów. W przeciwieństwie do poprzedniego starcia, w którym Polska popełniła 41 błędów, tym razem to Iran mylił się częściej (39 razy), co przyczyniło się do ich porażki" - czytamy.

Po 1. secie pachniało sensacją. Potem Włosi wygrali do 13. I są w półfinale

W podobnym tonie o Kamilu Semeniuku napisali dziennikarze Volleyball World. "Semeniuk był bohaterem reprezentacji Polski. W tie-breaku zdobył sześć ważnych punktów, a w całym spotkaniu miał ich na koncie 17. W piątym secie Iran praktycznie się poddał, a Polacy dominowali już do końca" - piszą dziennikarze.

Czwartkowy mecz skomentowały także irańskie media. "Dlaczego przegraliśmy to spotkanie? Iran popełnił stanowczo za dużo błędów, co w łatwy sposób wykorzystała Polska i zdobyła 39 punktów" - czytamy na stronie ISNA.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dzięki zwycięstwu nad Iranem reprezentacja Polski awansowała do półfinału, w którym zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 18. O tym, gdzie będzie można obejrzeć to spotkanie, informowaliśmy tutaj.

FIVB reaguje na skandaliczne warunki w LN. Napisali kilka słów za dużo