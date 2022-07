Reprezentacja Polski poznała rywala w półfinale LN siatkarzy. Absolutny hit [DRABINKA]

Polscy siatkarze wykonali pierwszy krok w kierunku awansu do wielkiego finału Ligi Narodów. W czwartek po zaciętym boju pokonali reprezentację Iranu 3:2 (25:21, 24:26, 25:18, 16:25, 15:7). Drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia jest już w półfinale imprezy rozgrywanej we włoskiej Bolonii. Biało-Czerwoni jeszcze przed rozpoczęciem meczu ćwierćfinałowego wiedzieli, na kogo trafią w kolejnej rundzie. Będzie to drużyna USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Earvin Ngapeth pokazał tragiczne warunki, w jakich trenują i mieszkają francuscy siatkarze przed finałem VNL w Bolonii. To samo czeka Polaków?

Polscy siatkarze poznali rywali w półfinale Ligi Narodów. Zagrają z reprezentacją USA

Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych już w środę zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Zrobili to, eliminując dość niespodziewanie obrońców tytułu sprzed roku, czyli Brazylijczyków. Oddali im tylko jednego seta. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 25:17).

Francuzi awansowali do półfinału Ligi Narodów i zagrają w hicie

Amerykanie mogli zatem ze spokojem czekać na wynik meczu Polska - Iran. Ostatecznie przyjdzie im rywalizować z Polakami. Ostatnie dwa bezpośrednie pojedynki tych drużyn zakończyły się zwycięstwem naszych zawodników. Dwa razy ograliśmy USA już w tej edycji Ligi Narodów. Najpierw 3:0, a później 3:1.

Mecz Polska - USA odbędzie się już w najbliższą sobotę 23 lipca o godzinie 18:00. Zwycięzca zagwarantuje sobie udział w finale. Drugą parę półfinałową tworzą gospodarze, a więc Włosi (w ćwierćfinale pokonali Holandię 3:1), a także Francuzi (wygrali 3:0 z Japonią). Poniżej prezentujemy turniejową drabinkę i szczegółowy plan gier.

Liga Narodów siatkarzy 2022, plan turnieju finałowego

Półfinały:

23 lipca, godzina 18:00 - Polska - Stany Zjednoczone

23 lipca, godzina 21:00 - Włochy - Francja

Mecz o trzecie miejsce:

24 lipca, godzina 18:00

Finał:

24 lipca, godzina 21:00

Zachęcamy do śledzenia relacji z meczów Ligi Narodów siatkarzy na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Polska - Iran w ćwierćfinale Ligi Narodów. Gdzie i kiedy oglądać?