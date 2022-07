Polacy uciszyli Amina i szalejących Irańczyków. "Włoski Teheran"

Irańczyków bez wątpienia można zaliczyć w przypadku polskich siatkarzy do grona niewygodnych rywali. Czwartkowy ćwierćfinał turnieju finałowego Ligi Narodów był tego kolejnym potwierdzeniem. I choć bez wątpienia należy docenić dobrą gry rywali, którzy słyną z waleczności i nieustępliwości, to przyznać też trzeba, że nieraz biało-czerwoni sami mocno dokładali sobie problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Grbić nie obiecuje zwycięstwa nawet w meczu towarzyskim. „A co dopiero mówić o Lidze Narodów czy mistrzostwach świata"

Biorąc pod uwagę m.in. dwa ostatnie pojedynki z Persami, można było w ciemno postawić na to, że i tym razem czeka nas zacięte spotkanie. Zarówno w rozgrywanym na początku lipca turnieju fazy interkontynentalnej LN w Gdańsku, jak i w fazie grupowej ubiegłorocznego turnieju olimpijskiego w Tokio doszło między tymi ekipami do pięciosetowych starć. Tyle że obie wygrali przeciwnicy. Obserwując niemoc Polaków w czwartej partii pojedynku w Bolonii, wydawało się, że tym razem będzie tak samo. Zamiast tego jednak zastosowanie znalazło powiedzenie "do trzech razy sztuka".

W Gdańsku siatkarzy Nikoli Grbicia pogrążyły własne błędy, których popełnili wówczas aż 41. Tym razem więcej razy mylili się przeciwnicy, którzy podarowali Polakom 39 punktów. Ci ostatni jednak też nie mają prawa być zadowoleni z siebie, bo sprezentowali rywalom 29 "oczek", czyli ponad seta.

To z pewnością nie był najlepszy dzień atakującego i kapitana Bartosza Kurka oraz rozgrywającego Marcina Janusza. W inauguracyjnej partii ten pierwszy włączył się w licytację na błędy z Persami, a potem grał zrywami. Dorzucił m.in. swoje trzy grosze do dużej liczby zepsutych zagrywek w zaciętej końcówce drugiej partii. Na dobre doszedł do siebie - tak jak większość biało-czerwonych - dopiero w tie-breaku. Trzeba jednak też przyznać, że nieraz po jego atakach brakowało asekuracji ze strony kolegów. Ogółem nieskuteczna gra w obronie była jedną z ich największych bolączek Polaków tego dnia.

Przez pierwsze trzy sety czołową rolę po stronie Polaków odgrywali środkowi. W pierwszym ważne punkty zdobywał Jakub Kochanowski, potem włączył się mocniej Mateusz Bieniek, a w trzecim kluczem do wyjścia z początkowego letargu okazał się Karol Kłos. Zastąpił on na boisku Kochanowskiego i kilkoma udanymi akcjami dał sygnał do odrabiania strat.

Pójścia za ciosem jednak nie było. Czwarty set okazał się bowiem pokazem niemocy mistrzów świata. Grbić wymienił większość zawodników z podstawowego składu, ale żaden z rezerwowych nie potrafił zrobić różnicy. A Irańczycy złapali wiatr w żagle i rozkręcali się. Po chwilowym przygaśnięciu w trzeciej partii znów świetnie radził sobie Amin Esmaeilnezhad. 25-letni atakujący pokazał, że nie przez przypadek zajmuje czołowe miejsce wśród punktujących tegorocznej LN. Po dwóch setach miał już na koncie 16 punktów, a na koniec zebrał ich w sumie 23.

Sporo szkód poczynił w szeregach biało-czerwonych także ich dobry znajomy z PlusLigi - Milad Ebadipour. Przyjmujący, który ostatnie pięć lat spędził w PGE Skrze Bełchatów, zdobył 17 "oczek" i punktował w każdym elemencie. Można powiedzieć, że jest on jednym z dwóch "polskich szpiegów" w ekipie z Iranu. Drugim jest trener przygotowania fizycznego Wojciech Janas, który dołączył do sztabu szkoleniowego Persów w tym roku. On akurat może być z siebie zadowolony - zawodnicy, z którymi współpracuje, przez dłuższy czas w czwartek prezentowali się bardzo dobrze pod tym względem.

Pierwszoplanową postacią przy zbiorowym przebudzeniu, które nastąpiło w polskiej ekipie na początku tie-breaka, został Kamil Semeniuk. Przyjmujący udanymi blokami skutecznie kilka razy zniechęcił do dalszej gry Amina. Sam zaś kończył ważne piłki, a swoje dołożył Aleksander Śliwka i Karol Butryn, który wszedł znów zadaniowo na zagrywkę.

Polacy uciszyli więc na koniec trybuny, które w większości zajęte były przez kibiców reprezentacji Iranu. Słyną oni z żywiołowego dopingu, ale dotychczas zwykle dawali próbkę swoich raczej tylko możliwości w ojczyźnie. W czwartkowy wieczór Bolonia stała się włoskim Teheranem - tłumy perskich fanów entuzjastycznie reagowały na poczynania swoich siatkarzy i dopiero w końcówce meczu stracili powody do radości.

Z ulgą odetchnąć mogą nie tylko kibice biało-czerwonych i sami zawodnicy, ale i Grbić. Turniej finałowy LN to jego pierwszy poważniejszy sprawdzian w roli trenera mistrzów świata i szansa, by coś wygrać z objętym w styczniu zespołem. Serb na pewno zadowolony ze stylu tego zwycięstwa nie jest i ma teraz nad czym myśleć. Pozostaje mu satysfakcja z wyniku i faktu, że jego drużyna odrodziła się w najważniejszym momencie. O zapewnienie sobie miejsca na podium zagra ona w sobotnim półfinale z Amerykanami.