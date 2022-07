Polscy siatkarze świetnie zaprezentowali się w rundzie interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów. Wygrali 10 z 12 meczów i tylko dwa razy schodzili z boiska pokonani, co pozwoliło im zająć znakomite, drugie miejsce w tabeli jedynie za Włochami. Gracze Nikoli Grbicia przystąpią do turnieju finałowego jako jedni z głównych faworytów do końcowego triumfu.

Najpierw muszą jednak uporać się z pierwszym przeciwnikiem na drodze do finału. Tym będzie reprezentacja Iranu, a więc zespół, który wyjątkowo nie leży w ostatnim czasie Polakom. Nasi siatkarze przegrali dwa ostatnie mecze z Irańczykami. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, a także kilka tygodni temu w trakcie turnieju fazy grupowej LN w Gdańsku. Oba mecze zakończyły się wynikiem 3:2 dla rywali.

Mimo wszystko to reprezentacja Polski będzie przystępować do tego meczu w roli faworyta. Nasi siatkarze prezentują obecnie lepszą formę od Irańczyków. Widać to dokładnie w statystykach fazy interkontynentalnej turnieju. Biało-Czerwoni zgromadzili aż o 11 punktów więcej. Znacznie lepiej wygląda także ich bilans wygranych i straconych setów (33:10 u Polski, 22:19 Iran). Wszystko to jednak przestanie mieć znaczenie wraz z pierwszym gwizdkiem meczu.

Polska - Iran w ćwierćfinale Ligi Narodów. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz polskich siatkarzy z Iranem w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów rozpocznie się 21 lipca o godz. 21:00. Transmisję będzie można oglądać na antenach TVP 2, TVP Sport i Eurosportu. Stream online będzie dostępny na sport.tvp.pl i w serwisie Eurosport Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

