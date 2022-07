Polska - Iran. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Polaków w finałach LN? [TRANSMISJA]

Siatkarska reprezentacja Polski nie miała co liczyć na miejsce lidera fazy grupowej Ligi Narodów, bo zgodnie z regulaminem FIVB zarezerwowano je dla organizatora turnieju finałowego. Tym są Włochy. Faza play-off Ligi Narodów potrwa od 20 do 24 lipca w Bolonii.

Polska ma szansę na rewanż za fazę grupową Ligi Narodów

Reprezentacja Iranu to obok Włochów jedyny zespół, który pokonał Biało-Czerwonych w fazie grupowej Ligi Narodów. Na otwarcie turnieju w Gdańsku nasi siatkarze przegrali 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 27:25, 7:15). Polacy popełniali w całym meczu koszmarnie dużo błędów - oddali rywalom aż 41 punktów, w tym 26 zagrywką. To coś, na co będzie musiał uczulić swoich zawodników Nikola Grbić.

W ćwierćfinale Polacy będą też mieli szansę na rewanż za porażkę na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Jeśli uda im się pokonać Iran, zagrają w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi lub Brazylią (obecny obrońca tytułu). W drugim półfinale zagra zwycięzca meczu Włochy - Holandia zagra z wygranym starcia Francja - Japonia.

Liga Narodów: Polska-Iran. Kiedy grają polscy siatkarze? Transmisja TV, stream online

Mecz reprezentacji Polski z Iranem w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się 21 lipca o godz. 21:00. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na antenach TVP 2, TVP Sport i Eurosportu oraz na stronie spor.tvp.pl i w serwisie Eurosport Player. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.