MVP Ligi Narodów z rekordem świata. Niewiarygodna siła ataku [WIDEO]

To była końcówka pierwszego seta finału Ligi Narodów kobiet. Włoszki prowadziły 21:17. Pewnie przyjęły zagrywkę, a rozgrywająca wyprowadziła akcję do swojej najlepszej zawodniczki, atakującej Paoli Egonu. Włoska siatkarka z łatwością ominęła pojedynczy blok i pewnie zdobyła punkt po ataku po prostej. Okazało się, że był to najmocniejszy atak w historii siatkówki.

Rekord świata Paoli Egonu

Paola Egonu zaatakowała bowiem z prędkością 112,7 km/h. Dotychczas najpotężniejszy atak należał do Serbki, Tijany Bosković. 25-letnia zawodniczka na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy zrobiła atak z prędkością 110/3 km/h. - Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji jest Kiera Van Ryk, reprezentantka Kanady, która osiągnęła w ataku prędkość piłki 108,1 km/h - czytamy na portalu Worldofvolley.

Paola Egonu błyszczała w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ćwierćfinałowym, wygranym 3:1 meczu z Chinkami zdobyła aż 36 punktów. W półfinale przeciwko Turczynkom (3:0) miała dziesięć punktów mniej, a w finałowym starciu z Brazylią (3:0) - 26 punktów. Egonu została wybrana MVP turnieju.

- Paola Egonu ma 190 cm wzrostu i gigantyczny wyskok. Zawdzięcza go na pewno i ciężkiej pracy i genom, bo ma nigeryjskie korzenie - pisał o niej Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Włoszki sięgnęły po pierwszy złoty medal Ligi Narodów. Trzecie z rzędu srebro wywalczyły Brazylijki (w dwóch poprzednich latach przegrywały finał z Amerykankami). W meczu o brązowy medal Serbki pokonały reprezentację Turcji 3:0.