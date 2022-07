Brazylijki rozbite w finale Ligi Narodów. Nie ugrały nawet seta

W niedzielę, 17 lipca rozegrano finał tegorocznej Ligi Narodów w piłce siatkowej kobiet. Do walki o złoty medal stanęły Włoszki i Brazylijki, które bez większych problemów zameldowały się na ostatnim etapie rywalizacji, pokonując w półfinale odpowiednio Turcję i Serbię. Brazylijki grały w finale LN w 2019 i 2021 roku, ale w obu spotkaniach musiały uznać wyższość Amerykanek. Podopieczne Jose Roberto Guimaraesa wierzyły, że w ich przypadku sprawdzi się powiedzenie "do trzech razy sztuka". Jednak tym razem na drodze do triumfu stanęła reprezentacja Włoch.

Włoszki triumfatorkami tegorocznej Ligi Narodów. Brazylia pokonana po raz trzeci

Spotkanie zaczęło się od mocnego akcentu Włoszek. Drużyna Davide Mazzantiego bardzo szybko przejęła inicjatywę w pierwszym secie i zbudowała bezpieczną przewagę. W pewnym momencie prowadziła już nawet 10:3. I choć Brazylijki starały się odrabiać straty, to nie były w stanie zbliżyć się do rywalek. Wydawało się, że Włoszki kontrolują tę odsłonę rywalizacji, ale tylko do czasu. Bowiem przy stanie 23:18, Brazylijki zdobyły cztery punkty z rzędu i zbliżyły się do podopiecznych Mazzantiego. Jednak ostatecznie Włoszki zachowały spokój i utrzymały przewagę, triumfując w pierwszym secie 25:23.

Początek drugiej partii spotkania był zdecydowanie bardziej wyrównany. Brazylijki nie pozwoliły przeciwniczkom zbudować bezpiecznej przewagi. I choć to reprezentacja Włoch ponownie miała inicjatywę, to rywalki dotrzymywały im kroku. Ale do czasu. Bowiem przy stanie 12:10 podopieczne Mazzantiego zdobyły cztery punkty z rzędu i znów odskoczyły Brazylii. I choć w końcówce drużyna Guimaraesa zbliżyła się na dwa punkty, to ostatecznie nie była w stanie zatrzymać rozpędzonej reprezentacji Włoch, która i w tym secie triumfowała 25:22. I już tylko jedna partia dzieliła ich od złota.

I to właśnie w tej odsłonie spotkania doszło do najbardziej zaciętej rywalizacji. Walka od samego początku toczyła się punkt za punkt. Żaden z zespołów nie był w stanie przejąć inicjatywy. Brazylijki nie poddawały się i dzielnie dotrzymywały kroku rywalkom. Co więcej, wyszły nawet na prowadzenie 8:7, ale bardzo szybko je straciły. Przy stanie 12:12 znów do głosu doszły Włoszki. Zdobyły trzy punkty z rzędu, dzięki czemu przejęły kontrolę nad meczem. Przeciwniczki starały się odrabiać straty, ale bez większych sukcesów.

Ostatecznie to reprezentacja Włoch zwyciężyła w tym secie 25:22, i w całym spotkaniu 3:0. Tym samym to właśnie podopieczne Mazzantiego sięgnęły po pierwszy złoty medal Ligi Narodów. Trzecie srebro w historii powędrowało na konto Brazylijek. Z kolei brązowy medal trafił w ręce serbskich siatkarek, które w decydującym starciu pokonały Turcję 3:0.