Znamy pary półfinałowe siatkarskiej Ligi Narodów

Coraz mniej niewiadomych pozostało w tegorocznej Lidze Narodów kobiet. W środę do najlepszej "czwórki" rozgrywek awans wywalczyły Brazylijki oraz Serbki, które sensacyjnie wyeliminowały zwyciężczynie fazy grupowej, czyli Amerykanki. Teraz do grona półfinalistek dołączyły siatkarki z Włoch i Turcji.

Czterosetowe pojedynki i zwycięstwa faworytek. Włoszki i Turczynki w półfinale Ligi Narodów

Pierwsze z awansu cieszyły się Włoszki, które w ćwierćfinale walczyły z Chinkami. Na początku spotkanie nie toczyło się po myśli faworytek, bowiem przez dłuższy czas na prowadzeniu utrzymywały się Azjatki. Fantastyczna seria ośmiu wygranych akcji i skuteczna końcówka dały jednak zwycięstwo zawodniczkom Davide Mazzantiego 25:22. Druga partia to już pełna kontrola mistrzyń Europy, które wygrały 25:19.

W trzecim secie mocne tempo narzuciły Chinki, które prowadziły już nawet 14:6. Faworytki zanotowały jednak skuteczną pogoń i pod koniec doprowadziły do wyrównania. Po grze na przewagi pierwszą partię na swoim koncie zdołały zapisać rywalki, wygrywając 26:24. Ostatni set to ponownie prowadzenie przez większość czasu chińskiej drużyny i skuteczna końcówka Włoszek, które wygrały 25:22, a całe spotkanie 3:1. Ogromny wkład w to zwycięstwo miała Paola Egonu, która rozegrała rewelacyjne spotkanie i zdobyła aż 36 punktów.

Półfinałowe rywalki Włoszek wyłonił mecz Turczynek z Tajkami. Faworytki od początku narzuciły mocne tempo i szybko wypracowały przewagę, jednak ambitnie walczące rywalki z czasem dogoniły wynik, by wygrać 25:23. Kolejne dwie partie to już pewna gra zawodniczek Giovanniego Guidettiego, które nie dały Azjatkom żadnych złudzeń i wygrały odpowiednio do 15 i 18. Choć siatkarki Tajlandii zmobilizowały się jeszcze w czwartym secie i postawiły się faworytkom, ze zwycięstwa 25:21 cieszyły się Turczynki. Największy wkład w wygraną 3:1 miały Eda Erdem i Ebrar Karakurt, które zapisały na swoim koncie po 17 punktów.

Poznaliśmy tym samym wszystkie półfinalistki Ligi Narodów. W pierwszym meczu o finał zmierzą się Brazylijki i Serbki, a w drugim powalczą Włoszki i Turczynki. Półfinały odbędą się w sobotę 16 lipca.

Pary półfinałowe Ligi Narodów