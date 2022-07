Polki walczą o medale. Są już w półfinale. Błysk na mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski kobiet do lat 21 radzi sobie na mistrzostwach Europy wręcz fenomenalnie. W środę odniosła drugie ważne zwycięstwo, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Nasza kadra zajmuje obecnie pozycję lidera swojej grupy i ma zapewniony awans do kolejnej rundy. Przypomnijmy, że do play-offów przechodzą dwa najlepsze zespoły w grupach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraińska drużyna ze Lwowa oficjalnie w PlusLidze. "Każda informacja o sporcie przyjmuje się ciszej niż w normalnych czasach, gdy nie było wojny"

Polska zagra w półfinale mistrzostw Europy. Kobiety zachwycają we Włoszech

O dziwo to nie Polki zaczęły atakować na początku meczu, a Turczynki. Naszym zawodniczkom udało się przejąć inicjatywę dopiero po siódmym straconym punkcie. Gdy wypracowały sobie przewagę, nie oddały jej do samego końca i z trzema punktami przewagi zakończyły pierwszego seta. Drugi zaczął się niemalże tak samo, jednak reprezentantki Polski szybciej objęły prowadzenie. Turczynki starały się jeszcze wrócić do gry, co przez moment dobrze im wychodziło, ale wtedy nasze zawodniczki zdobyły trzy punkty z rzędu i dowiozły przewagę do końca. Trzecia część to dominacja biało-czerwonych. Szybko zdobyły przewagę, która w pewnym momencie wynosiła siedem punktów. Siatkarki zepsuły co prawda trzy piłki meczowe, ale w końcu udało im się zdobyć ostatni punkt, który przypieczętował zwycięstwo.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Polska zachwyciła już w pierwszym meczu grupowym. W nim bez większych przeszkód pokonała 3:0 (25:16, 25:21, 25:12) Danię. Wygrana z Turcją bez straty seta sprawiła, że bilans Biało-Czerwonych to dwa zwycięstwa z bilansem sześć do zera w setach. Do rozegrania został im jeszcze jeden mecz z Izraelem. Ten odbędzie się w czwartek, 14 lipca o godz. 20:00.

Semeniuk dostanie wszystko, co zechce. "Przychodzi bardzo cenny klejnot"

Reprezentantki Polski mogą trafić w półfinale mistrzostw Europy na Włochy lub Serbię. Oba zespoły mają po sześć punktów. O tym, kto ostatecznie awansuje z pozycji lidera grupy, dowiemy się dziś wieczorem. Mecz między tymi drużynami będzie się rozgrywał w tym samym czasie, co starcie naszych kadrowiczek. Dodajmy, że mecze półfinałowe odbędą się 16 lipca. Pary będą wyglądały następująco:

o godz. 17:30 I półfinał: 1.miejsce grupa I – 2.miejsce grupa II,

o godz. 20:00 II półfinał: 2.miejsce grupa II – 1.miejsce grupa I.

Finał ME do lat 21 odbędzie się w niedzielę, 17 lipca. Mecz wystartuje o godz. 20:00. Niecałe trzy godziny wcześniej przegrane półfinałów zagrają o brązowy medal turnieju.

125 mln euro za sezon dla Cristiano Ronaldo? Astronomiczna oferta