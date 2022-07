Skra Bełchatów ma nowego przyjmującego. A chciał grać w Jastrzębskim Węglu

PGE Skra Bełchatów zaczyna przygotowania do kolejnych rozgrywek i liczy na dużo lepszy rezultat, niż w poprzednim sezonie Plus Ligi. Wtedy przegrała 1:3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i nie zdobyła brązowego medalu mistrzostw Polski. Długo zapowiadało się na to, że nowym trenerem bełchatowian zostanie Andrea Anastasi, ale ostatecznie Slobodana Kovaca zastąpił Joel Banks. Dziewięciokrotni mistrzowie Polski pracują także nad transferami. Po Filippo Lanzie do PGE Skry Bełchatów dołączył kolejny nowy przyjmujący.

Lukas Vasina w PGE Skrze Bełchatów. Jego kadra zachwyciła na mistrzostwach Europy

PGE Skra Bełchatów ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że pozyskała Lukasa Vasinę, przyjmującego reprezentacji Czech, który do tej pory występował w VK Karlovarsko. Vacina będzie zawodnikiem Skry do końca sezonu 2023/2024.

- To mój pierwszy zagraniczny kontrakt i nie mogę się doczekać, aż zaczniemy wspólną pracę. Przechodzę do czołowego klubu w Polsce, więc moje cele muszą być wysokie. Wiem, że jest to wielokrotny mistrz Polski i jeden z najbardziej utytułowanych klubów w kraju - mówił przyjmujący tuż po podpisaniu umowy.

Władze PGE Skry Bełchatowa obserwowały Lukasa Vasinę od zeszłorocznych mistrzostw Europy. Wtedy Czesi wygrali w 1/8 finału z Francją bez straty seta. Co ciekawe, Vasina jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówił w czeskich mediach, że chciałby zagrać w Jastrzębskim Węglu, a jednym z atutów tego klubu dla niego jest bliskość do granicy z Czechami. Lukas Vasina zastąpi w Skrze Bełchatów Estończyka Roberta Tahta.

Prawdopodobnie do Skry Bełchatów dołączy jeszcze jeden zawodnik grający na pozycji przyjmującego, ponieważ z końcem sezonu z klubem rozstali się Irańczyk Milad Ebadipour oraz Holender Dick Kooy, natomiast Mikołaj Sawicki udał się na wypożyczenie do Trefla Gdańsk.