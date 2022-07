Mistrz olimpijski ponownie w PlusLidze. Powrót po dwóch latach do Polski

Projekt Warszawa nie próżnuje w tegorocznym oknie transferowym. Stołeczny klub pozyskał już choćby rozgrywającego reprezentacji Polski Jana Firleja oraz mistrza świata z 2018 roku Artura Szalpuka. Teraz do składu dołączył kolejny przyjmujący, który zapewne znajdzie swoje miejsce w podstawowym składzie. Mowa o mistrzu olimpijskim z Tokio, Kevinie Tillie.

Kevin Tillie w Projekcie Warszawa. Wielki powrót przyjmującego do PlusLigi

Informację o pozyskaniu francuskiego przyjmującego klub przekazał w poniedziałek. Tillie podpisał dwuletni kontrakt. Będzie to jego powrót na parkiety PlusLigi, ale również do Projektu. Mistrz olimpijski grał już w stołecznym klubie w sezonie 2020/2021. Radości z pozyskania Francuza nie kryje wiceprezes zarządu oraz dyrektor sportowy Projektu Warszawa Piotr Gacek. - Kibice Projektu świetnie znają Kevina, więc nie trzeba im go bliżej przedstawiać. Sam fakt, że jest aktualnym mistrzem olimpijskim, świadczy o jego klasie sportowej. Wierzę, że jako doświadczony zawodnik będzie pewnym punktem naszej drużyny w nadchodzącym sezonie - powiedział były libero reprezentacji.

Dla przyjmującego będzie to czwarty sezon w PlusLidze. Wcześniej, w latach 2015-2017, grał on w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski. W 2017 roku sięgnął również z zespołem po Puchar Polski i został wybrany najlepszym przyjmującym rozgrywek. Tillie zdążył już skierować do kibiców kilka słów. - Cieszę się, że mogę Wam przekazać, że wracam do Projektu Warszawa na następne dwa sezony. Nie mogę się doczekać powrotu do PlusLigi i kontaktu z polskimi fanami - powiedział w krótkim nagraniu przyjmujący.

Poprzedni sezon Tillie rozegrał we francuskim Tours VB, z którym wywalczył wicemistrzostwo Francji i zajął drugie miejsce w walce o Puchar CEV, zatrzymując w półfinale PGE Skrę Bełchatów.