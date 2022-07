Brutalna napaść na wicemistrzynię olimpijską. "Trzeba uważać"

Do ataku na Kimberly Glass doszło w piątkowe popołudnie na ulicach Los Angeles. Była reprezentantka Stanów Zjednoczonych w siatkówce, została zaatakowana przy wyjściu z jednej z miejscowych restauracji. Sprawcą napaści okazał się 51-letni bezdomny.

Kimberly Glass ofiarą napaści. Sprawcą okazał się bezdomny. "Uważajcie na siebie"

Mężczyzna podbiegł do Amerykanki, gdy ta stała przy samochodzie. 51-latek podszedł z drugiej strony auta i zaczął się nerwowo zachowywać. Kobieta przyznała w późniejszych wywiadzie dla TZM, że gdy ujrzała bezdomnego, od razu miała złe przeczucia. - On spoglądał na mnie nienawistnym i groźnym wzrokiem. A kiedy się odwróciłam, by ostrzec mojego przyjaciela słowami "Myślę, że coś jest nie tak z tą osobą i zaraz uderzy w nasz samochód", 51-latek trafił we mnie. Wszystko działo się bardzo szybko - wyjawiła Glass. Sprawca użył metalowego pręta, który rzucił w kierunki Amerykanki. Przedmiot uderzył w jej twarz. Po ataku bezdomnego natychmiast obezwładnili przechodnie. Następnie aresztowała go policja. Jak informują media, mężczyźnie postawiono zarzut napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Świadkowie zdarzenia udzielili także pierwszej pomocy poszkodowanej. Była siatkarka doznała licznych złamań twarzy. Pojawiły się także rany otwarte, na które założono szwy. 37-latka poinformowała o całym zdarzeniu za pomocą nagrania opublikowanego w sieci. Na filmie widać, jak poważnych obrażeń doznała. Szczególnie ucierpiało jej oko.

Mimo poważnych ran lekarze dają Glass duże szanse na powrót do pełnej sprawności. - Nie spodziewałam się tego ataku. Po ulicach Los Angeles kręci się wiele osób, mających problemy ze zdrowiem psychicznym. I choć nie powinniśmy się bać, to jednak nadal trzeba na siebie uważać - apelowała 37-latka w mediach społecznościowych.

Kimberly Glass przez wiele lat występowała w drużynie narodowej Stanów Zjednoczonych. W 2008 roku razem z reprezentacją sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijskich. Choć największe sukcesy świętowała z drużyną USA, to występowała także w rywalizacji klubowej, broniąc barw takich zespołów, jak Santeramo Sport, Fenerbahce Stambuł czy Rabit Baku. Po zakończeniu kariery zajęła się modelingiem i fitnessem.