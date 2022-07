Tak wygląda tabela Ligi Narodów po fazie grupowej. Zdecydowało ratio setów

Siatkarska reprezentacja Polski musiała wygrać 3:0 w setach, aby zakończyć fazę grupową Ligi Narodów na 1. miejscu w tabeli. Jednak nawet gdyby udało jej się to osiągnąć, do ćwierćfinałów awansowałaby z drugiego miejsca. Wszystko przez nowy regulamin wprowadzony przez FIVB. Zgodnie z nim miejsce lidera jest zarezerwowane dla Włochów, bo oni będą organizatorami turnieju finałowego. Ten odbędzie się między 20 a 24 lipca w Bolonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraińska drużyna ze Lwowa oficjalnie w PlusLidze. "Każda informacja o sporcie przyjmuje się ciszej niż w normalnych czasach, gdy nie było wojny"

Polska wygrywa ze Słowenią w ostatniej kolejce Ligi Narodów

W pierwszym secie niedzielnego meczu Polacy nie dali żadnych szans Słoweńcom. Nasi siatkarze byli wręcz bezbłędni. Według statystyk popełnili w nim tylko pięć własnych błędów (4 z zagrywki i jeden w przyjęciu) i ani jednego w ataku. Słoweńcy ani razu nie zablokowali Biało-Czerwonych.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W drugim secie Słoweńcy przebudzili się i zaczęli mocno serwować wywierając presję na Polakach. Po raz pierwszy w tym secie nasi zawodnicy objęli prowadzenie przy 23:22, a kilka minut później wygrali piłkę setową. Tym samym pozbawili Słowenię szansy na awans do najlepszej ósemki turnieju. Trzeci set był niemalże identyczny. Polacy popełniali jednak więcej błędów i ostatecznie przegrali 23:25. W ostatnim secie odzyskaliśmy swój rytm i pewnie wygraliśmy 25:17.

Medaliści olimpijscy z Tokio odpadają z Ligi Narodów. Koniec

Liga Narodów. Kto awansował do ćwierćfinałów w Bolonii?

W turnieju finałowym zagra osiem najlepszych drużyn tabeli. Są to więc: Polska, Włochy, Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Brazylia, Iran oraz Holandia. To oznacza, że znamy pary, które zagrają ze sobą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Prezentują się one następująco:

Włochy - Holandia,

Polska - Iran ,

, Stany Zjednoczone - Brazylia,

Francja - Japonia.

Następnie w półfinale zwycięzca meczu Włochy - Holandia zagra z wygranym starcia Francja - Japonia. Polska natomiast musi pokonać Iran, aby zagrać ze Stanami Zjednoczonymi lub Brazylią.

Patrząc na tabelę widzimy, że Polacy mają taki sam dorobek punktowy jak Włosi, jednak znajdują się pod nimi. Biało-Czerwoni mają gorszy bilans setów. Po obliczeniu u Włochów ratio wynosi: 3,555. U naszych siatkarzy wynik ten to: 3,300. Przypomnijmy też, że o miejscu w tabeli nie decyduje liczba punktów przyznanych za wygrany mecz, a liczba zwycięstw w fazie grupowej. Dlatego np. do ćwierćfinałów awansowali Holendrzy (8. miejsce, 17 pkt), a nie Argentyńczycy (9. miejsce, 18 pkt). Bo ci pierwsi wygrali sześć spotkań, a ci drudzy o jedno mniej.

Siatkówka. Tabela Ligi Narodów po ostatniej kolejce:

Włochy, bilans zwycięstw 10-2, 31 pkt, bilans setów 32:9 Polska, 10-2, 31 pkt, 33:10 USA, 10-2, 27 pkt, 31:16 Francja, 9-3, 28 pkt, 31:11 Japonia, 9-3, 27 pkt, 29:18 Brazylia, 8-4, 24 pkt, 26:14 Iran, 7-5, 20 pkt, 22:19 Holandia, 6-6, 17 pkt, 20:21 Argentyna, 5-7, 18 pkt, 24:26 Słowenia, 5-7, 15 pkt, 18:24 Serbia, 5-7, 14 pkt, 19:27 Niemcy, 4-8, 10 pkt, 18:29 Chiny, 3-9, 9 pkt, 14:28 Bułgaria, 2-10, 9 pkt, 16:31 Kanada, 2-10, 6 pkt, 10:33 Australia, 1-11, 2 pkt, 8:35

Holendrzy narzekają na polskich kibiców. "Przez cały mecz gwizdano"