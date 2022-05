Milad Ebadipour ma zmienić klub. Transferowy hit coraz bliżej

Odkąd Milad Ebadipour trafił do PGE Skry Bełchatów w 2017 roku, miał ogromny wpływ na wyniki swojej drużyny. Już w pierwszym sezonie zdobył z zespołem mistrzostw Polski, dokładając także wygrany Superpuchar Polski. Przez lata udowodnił, że jest jednym z najlepszych przyjmujących w PlusLidze.

Media: Milad Ebadipour odchodzi z PGE Skry Bełchatów

Wiele wskazuje jednak na to, że Skra Bełchatów straci swojego przyjmującego. Jak informują włoskie media, Ebadipour przeniesie się do Włoch, gdzie będzie występować w barwach Allianzu Milano. Według włoskich dziennikarzy Irańczyk z polskim paszportem negocjował warunki kontraktu już w ubiegłym roku i po zakończeniu aktualnych rozgrywek przeniesie się do nowego klubu.

Tam trafi na Roberto Piazzę, czyli byłego trenera PGE Skry Bełchatów, z którym Ebadipour święcił już wielkie sukcesy. Właśnie z Piazzą Skra zdobyła mistrzostwo Polski i dwukrotnie Superpuchar Polski.

W aktualnym sezonie Skra Bełchatów nie radzi sobie tak dobrze jak w sezonie 2017/2018. Po dwóch meczach walki o brązowy medal z Wartą Zawiercie jest 1:1. Tym samym przed Irańczykiem jeszcze co najmniej dwa spotkania w obecnym zespole, bo w bezpośredniej walce o medale gra się do trzech zwycięstw.