Grbić ogłosił powołania. Kogo brakuje? Mazur: Powinno być dodatkowe miejsce

Pierwsze powołania Nikoli Grbicia zostały ogłoszone w połowie kwietnia. Nowy szkoleniowiec kadry umieścił na liście aż 30 zawodników - w ich gronie zabrakło kilku kluczowych graczy poprzednich lat, co wzbudziło ogromne kontrowersje. Mowa o braku powołania dla Piotra Nowakowskiego, Damiana Wojtaszka, Dawida Konarskiego oraz Fabiana Drzyzgi. Z kolei w środę selekcjoner ogłosił ostateczną listę siatkarzy, którzy zagrają w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Nikola Grbić zrezygnował z Krzysztofa Rejno, Kewina Sasaka, Bartłomieja Bołądzia, Piotra Orczyka i Jakuba Szymańskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki Chemika o krok od zdobycia mistrzostwa Polski

Ireneusz Mazur komentuje decyzje Grbicia. "Brakuje mi Marcina Komendy"

Powołania do kadry biało-czerwonych na najbliższy turniej postanowił ocenić były szkoleniowiec reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. W rozmowie z "TVP Sport" 64-latek przyznał, że nie jest zdziwiony decyzjami Grbicia.

- Czy ci zawodnicy, którzy są aktualnie w kadrze na Ligę Narodów to zaskoczenie? Nie wydaje mi się. Skrócić listę na tym etapie, nie jest wielkim problemem. Nie ma sensacji, indywidualnie mnie nic nie zaskoczyło - powiedział Mazur. Były szkoleniowiec kadry przyznał jednak, że jest zawiedziony brakiem powołania dla wielokrotnego reprezentanta kraju, rozgrywającego Marcina Komendy.

- Brakuje mi Marcina Komendy. Na tego siatkarza stawiało się już dłuższy czas. Jego klub (Stal Nysa - przyp. red.) nie zrobił sensacji, ale było o nim cały czas głośno. Bardzo dzielnie walczył do samego końca. Obecność Daniela Plińskiego w tej drużynie nadała kolorytu i dynamizmu. Liczyłem na to, że będzie radykalny przełom. On nie nastąpił, choć jakość drużyny była cały czas rosnąca. A za kogo Komenda? Uważam, że powinno się po prostu wygospodarować dla niego dodatkowe miejsce - podkreślił Mazur.

Szymura wraca do reprezentacji Polski. Po trzech latach. "Wiedziałem"

Były selekcjoner przyznał, że nowym zawodnikom będzie niezwykle trudno znaleźć miejsce w pierwszym składzie drużyny. Nikola Grbić najprawdopodobniej postawi na doświadczonych siatkarzy, szczególnie na pozycji rozgrywającego. Wprawiony w grę w reprezentacji jest właśnie Marcin Komenda, dlatego Mazura dziwi brak powołania.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

- Szalenie trudno będzie się przedrzeć do grona graczy, na których prawdopodobnie trener będzie stawiał, jeśli rzecz jasna nie będzie kontuzji. Szczególnie będzie to wymagające na pozycji rozgrywającego. Poza Grzegorzem Łomaczem żaden z rozgrywających nie jest aż tak doświadczony reprezentacyjnie. Wręcz powiedziałbym, że to na Komendę się stawiało, on ma trochę gry za sobą i trzy medale w seniorskiej kadrze - zakończył były szkoleniowiec.

"Inaczej nie mogłam". Smarzek wyjaśnia, dlaczego nie zagra w kadrze

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 10 maja w Spale. Ostateczny 14-osobowy skład zespołu, który wystąpi w turnieju Ligi Narodów poznamy dopiero na zgrupowaniu w Nowym Dworze Mazowieckim, a więc po 30 maja. W pierwszym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni zmierzą się 8 czerwca z Argentyną.