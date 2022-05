Drużyna Grbicia i Leona stoczyła zacięty bój w meczu finału mistrzostw Włoch. Decydował tie-break

Dla drużyny Nikoli Grbicia i Wilfredo Leona mistrzostwo Włoch jest ostatnią szansą na uratowanie sezonu, w którym ponownie Perugii nie udało się awansować do finału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, podobne podejście musi być w Cucine Lube, które zostało wyeliminowane przez mistrza Polski - Jastrzębski Węgiel.

Pierwszy finał dla Cucine Lube. Zadecydował tie-break

Niedzielne spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy w pierwszym secie zwyciężyli bardzo pewnie 25:17. Perugia zdołała jednak dobrze zareagować, choć kluczem do tego była końcówka drugiego seta, rozgrywana na przewagi. W niej jednak więcej zimnej krwi zachowali gospodarze, którzy po bloku Fabio Ricciego wygrali 28:26.

Zespół Grbicia i Leona poszedł za ciosem i w kolejnej partii pokonał rywala do 20, ale już w czwartej partii znowu zdecydowanie lepsi byli siatkarze Cucine Lube, którzy zwyciężyli do 17 i doprowadzili do tie-breaka.

W decydującym secie goście potrafili szybko wywalczyć sobie cztery punkty przewagi (4:8), ale nie potrafili jej dowieźć do końca spotkania. Przy zagrywce Oleha Płotnickiego Perugia nie tylko doprowadziła do remisu, ale też po ataku Leona wyszła na prowadzenie 9:8. Końcówka była już bardzo wyrównana, ale to goście po akcji Robertlandy'ego Simona mieli dwie piłki meczowe (12:14). I choć przy pierwszej Marlon Yant zepsuł zagrywkę, tak przy drugiej kolejny skuteczny atak wykonał Simon i to Cucine Lube zwyciężyło w tie-breaku 15:13 i w całym spotkaniu 3:2.

Wilfredo Leon zagrał przeciętnie i zdobył w tym spotkaniu 12 punktów. Więcej w Perugii zdobywali Matthew Anderson (13) i Kamil Rychlicki (14). U gości najlepiej punktowali Robertlandy Simon (20 pkt), Marlon Yant Herrera (19) i Ricardo Lucarelli (16).

Kolejne spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę, na parkiecie Cucine Lube. W finale ligi włoskiej rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, broniące tytułu Cucine Lube prowadzi 1:0.