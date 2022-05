Wielkie emocje w Policach. Chemik lepszy w pierwszym meczu finału

W finale Tauron Ligi spotykają się dwa zdecydowanie najlepsze kobiece zespoły w polskiej siatkówce. Grupa Azoty Chemik Police i Developres Bella Dolina Rzeszów zdecydowanie wygrały rundę zasadniczą, zdobywając kolejno 56 i 55 punktów. Za bardziej udany swój sezon może uznać zespół z Rzeszowa - ekipa Stephane'a Antigi zdążyła już zdobyć Puchar i Superpuchar Polski, a także awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie toczyła zacięty bój z tureckim Vakifbankiem Stambuł. Dla Chemika z kolei finał mistrzostw Polski jest szansą na uratowanie sezonu 2021/22.

Wielkie emocje w Policach. Chemik lepszy od Developresu po tie-breaku

Pierwszy mecz w Policach lepiej rozpoczęły gospodynie. W pierwszym secie przy zagrywce Martyny Czyrniańskiej Chemikowi udało się zdobyć cztery punkty z rzędu i wyjść na prowadzenie 13:9. Ta przewaga okazała się kluczowa, bowiem mistrzynie Polski jej już nie oddały, a w końcówce jeszcze zdołały ją powiększyć, zwyciężając do 19.

Druga partia była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Mało tego, Developres nie wykorzystał sporej szansy, jaka przed tą drużyną stworzyła się w środkowej części seta. Rzeszowianki za sprawą zagrywek Bruny Honorio i kontrataków kończonych przez Jelenę Blagojević uzyskały czteropunktową przewagę 14:18.

Cóż jednak z tego, skoro do końca tego seta przyjezdne zdobyły tylko cztery punkty. Najpierw, przy zagrywce Marleny Kowalewskiej świetnie w kontratakach spisywała się druga Serbka, ale ta z Polic - Jelena Brakocević-Canzian i błyskawicznie zrobiło się po 19. I gdy ta sama zawodniczka przy stanie 22:22 poszła na zagrywkę, zdołała przesądzić o losach drugiego seta. As Serbki, skuteczna kontra Martyny Łukasik i blok Marleny Kowalewskiej sprawiły, że Chemik wygrał również drugą partię - 25:22.

Rzeszowianki były pod ścianą, a trzeci set w dużej części wyglądał jak drugi. Developres szybko uzyskał kilkupunktową przewagę i prowadził już 16:13, ale gospodynie znów zdołały dogonić swoje rywalki. Zagrywki Igi Wasilewskiej wraz z kontrami Martyny Czyrniańskiej sprawiły, że nagle zrobiło się 17:16 dla Chemika. Stephane Antiga musiał prosić o czas, a po nim jego zespół zareagował naprawdę dobrze. Choć przy stanie 21:21 wiele wskazywało na wyrównaną końcówkę, tak w decydującym momencie zespół z Rzeszowa wrzucił kolejny bieg. Świetna gra Amerykanki Kary Bajemy pozwoliły Developresowi wygrać trzeciego seta 25:22.

Czwartą partię lepiej rozpoczął Chemik, ale przy prowadzeniu gospodyń 8:5 źle wyglądającej kontuzji doznała ich podstawowa rozgrywająca - Marlena Kowalewska, która nie była w stanie kontynuować gry i pojechała do szpitala na badania. Policzanki zdołały powiększyć swoją przewagę do czterech punktów (12:8), ale później inicjatywę w tym meczu uzyskały zawodniczki z Rzeszowa. Dobre ataki Jeleny Blagojević i Dominiki Witowskiej dały rzeszowiankom aż pięć punktów z rzędu (12:13). Developres pewnie zmierzał do zwycięstwa w tej partii. Przy stanie 16:21 gospodynie zdołały zrobić zryw, by jeszcze powalczyć o czwartego seta, ale gdy zmniejszyły straty do jednego punktu (22:23), dwa kolejne punkty - atakiem i blokiem - zdobyła Witowska i było 25:22 dla wicemistrzyń Polski.

Tie-break w Policach wydawał się być spektaklem jednej aktorki - Jeleny Brakocević-Canzian, która nawiązała do czasów, gdy była czołową siatkarką świata. 34-latka świetnie atakowała, a do tego zaliczyła serię zagrywek, dzięki którym Chemik prowadził już 10:3. Serbka sama zdobyła w piątym secie 8 punktów (6 atakiem i po 1 atakiem oraz zagrywką). Rzeszowianki starały się jeszcze nawiązać walkę dobrą grą Kary Bajemy i blokami na Brakocević, tak po zepsutej zagrywce Amerykanki Chemik wygrał 15:12 i cały mecz 3:2.

MVP spotkania została Jovana Brakocević-Canzian, atakująca Chemika, która zdobyła łącznie aż 29 punktów. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, Chemik objął prowadzenie 1:0, a kolejne spotkanie zostanie rozegrane w czwartek w Rzeszowie.

Grupa Azoty Chemik Police - Developres Bella Dolina Rzeszów 3:2 (25:19, 25:22, 22:25, 22:25, 15:12)

Chemik: Kowalewska (3 pkt), Czyrniańska (14), Kąkolewska (10), Brakocević-Canzian (29), Łukasik (23), Wasilewska (6), Stenzel (libero) oraz De Almeida (2), Połeć, Milenković, Pol.

Developres: Stencel (4), Wenerska (3), Bajema (29), Jurczyk (10), Honorio (10), Blagojević (18), Szczygłowska (libero) oraz Rapacz (1), Kalandadze, Bińczycka, Witowska (7).