Konarski, Nowakowski i Wojtaszek kończą z kadrą. Dlaczego? "Mam już dosyć"

W połowie kwietnia nowy selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić rozesłał swoje pierwsze powołania, które wzbudziły sporo emocji. Na liście zabrakło bowiem takich nazwisk jak Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Piotr Nowakowski czy Damian Wojtaszek. Niedługo później trzech z nich dość niespodziewanie ogłosiło zakończenie reprezentacyjnych karier.

Wielkie zmiany w reprezentacji Polski. Grbić stracił doświadczonych zawodników

- Nie znalazłem swojego nazwiska na szerokiej liście powołanych. Przez to stwierdziłem, że to już czas zakończyć reprezentacyjną karierę. Zwłaszcza że człowiek nie robi się młodszy. Miałem dobry sezon, ale selekcjoner nie widział mnie w piątce powołanych atakujących. Nie ma, nad czym się zastanawiać. Z bólem serca kończę tę przygodę - powiedział Dawid Konarski w programie "#7strefa" na antenie Polsatu Sport.

W podobnym tonie swoją decyzję tłumaczył także Piotr Nowakowski. Doświadczony środkowy zdradził nawet, że rozmawiał na ten temat z Grbiciem. - Rozmawiałem z selekcjonerem. On widział mnie w kadrze. Poprosiłem o kilka dni na zastanowienie. Doszedłem do wniosku, że kończy się pewien okres. Trzeba go oddzielić grubą kreską i zamknąć za sobą - stwierdził zawodnik Projektu Warszawa.

Z kolei Damian Wojtaszek przyznał, że jego decyzja zapadła jeszcze po zeszłorocznych mistrzostwach Europy. - Już kiedy zdobyliśmy brązowy medal mistrzostw Europy, to stwierdziłem, że trzeba będzie zakończyć karierę reprezentacyjną. To był trudny moment dla mnie i dla mojej rodziny. Pamiętajmy, że przez zgrupowania długo nie ma nas w domu. Każdy z nas analizuje plusy i minusy. Doszedłem do wniosku, że mam już dosyć. Są młodzi zawodnicy, którzy są bardziej perspektywiczni - ocenił 33-latek.

Cała trójka to jednak nie wszyscy zawodnicy, którzy zrezygnowali w ostatnim czasie z gry w kadrze. Taką samą decyzję podjął wcześniej także kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak.