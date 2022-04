Włochy? Jednak nie. Bartosz Bednorz może wybrać egzotyczny kierunek

Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę wielu polskich sportowców zdecydowało się opuścić kraj agresora. Tak postąpili między innymi Grzegorz Krychowiak, który przeniósł się do AEK-u Ateny z Krasnodaru oraz siatkarka Malwina Smarzek. Polka rozwiązała swój kontrakt z Lokomotiwem Kaliningrad. Takiej decyzji nie podjął nadal Bartosz Bednorz. Polski przyjmujący wciąż jest zawodnikiem Zenita Kazań, z którym przedłużył umowę w lutym.

REKLAMA

Zobacz wideo W Polsce szykuje się siatkarskie święto. Premier ogłosił, że nasz kraj przejmie organizację mistrzostw świata zamiast Rosji

Sensacyjne doniesienia z Włoch. Bednorz trafi do ligi chińskiej?

Jeszcze niedawno głośno było o przejściu Bednorza do Gas Sales Piacenzy. Jak podaje włoski dziennikarz Gian Luca Pasini, polski siatkarz miał podpisać z klubem wstępną umowę, ale zarząd zmienił zdanie i zrezygnował z usług Polaka. Włoch udzielił także sensacyjnych informacji. Jego zdaniem, w obliczu fiaska rozmów z Piacenzą, Bednorz może trafić do ligi chińskiej. Na chwilę obecną nie są to jednak potwierdzone doniesienia. O tym, jaka przyszłość finalnie czeka polskiego siatkarza, dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Możdżonek wylądował w III lidze. "To była oczywista oczywistość. Mamy potencjał"

Polak nie byłby pierwszym czołowym siatkarzem, który postanowił przenieść się do Chin. W ostatnim czasie na taki ruch zdecydowali się między innymi Uros Kovacević oraz Mir Saeid Marouf.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Bartosz Bednorz jest utalentowanym polskim siatkarzem. W PlusLidze występował między innymi w barwach PGE Skry Bełchatów. W 2020 wyjechał zagranicę i podpisał kontrakt z Modeną. Niedługo później trafił do Zenita Kazań. Od 2015 roku jest reprezentantem Polski. Został także niedawno powołany przez trenera Nikolę Grbicia do naszej kadry narodowej.

Joanna Wołosz wróciła do kadry po konflikcie. Lavarini: Wierzę, że to nie moja zasługa