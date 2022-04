Nikola Grbić podpadł Ryszardowi Czarneckiemu? "Jestem zaskoczony in minus"

Nikola Grbić postanowił zaskoczyć pierwszymi powołaniami do reprezentacji Polski. Na liście 25 zawodników zabrakło kilku bardziej doświadczonych siatkarzy, m.in. Piotra Nowakowskiego, Fabiana Drzyzgi czy Dawida Konarskiego. Nowakowski i Konarski zdecydowali się zakończyć reprezentacyjną karierę, natomiast Drzyzga nie rozumie decyzji nowego selekcjonera. - Trener zadzwonił do mnie i poinformował, że tego lata nie będę w drużynie. Nie podał argumentów, o nic nie pytał. Jest to dla mnie spore rozczarowanie. Nie będę tego ukrywać - mówił zawodnik Asseco Resovii.

Były wiceprezes PZPS zaskoczony brakiem powołania dla Damiana Wojtaszka. "Niespodzianka"

Damian Wojtaszek był jednym z zawodników, który nie znalazł się na liście zawodników powołanych do reprezentacji Polski przez Nikolę Grbicia. Libero także zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną i zdradził, że dowiedział się o decyzji selekcjonera z mediów. Bardzo zdziwiony brakiem zawodnika Projektu Warszawa był Ryszard Czarnecki, były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który zdradził to w rozmowie z Interią.

- Pierwsze powołania Grbicia? Rezygnacja Kubiaka nie była zaskoczeniem. Piotr Nowakowski pewnie jeszcze mógł grać w reprezentacji. Na pewno w tej kadrze mógł jeszcze zagrać Damian Wojtaszek i to jest niespodzianka. Jestem zaskoczony in minus. Trener bierze jednak odpowiedzialność za wynik i trzymamy za niego kciuki. Wierzę, że zbuduje mocną pakę i powalczy o obronę tytułu. Wojtaszka mi szkoda, bo moim zdaniem mógł w tej reprezentacji odegrać jeszcze ważną rolę - stwierdził eurodeputowany PiS.

Nikola Grbić zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów, która będzie trwać od 7 czerwca do 24 lipca. Impreza finałowa odbędzie się w dniach 20-24 lipca. - Trudności będzie wiele, bo rzecz jasna czasu na wspólną pracę nie będzie dużo, a spora grupa zawodników nie zacznie jej w tym samym momencie. Jednak jeśli będziemy pozytywnie nastawieni, to damy radę pokonać każdą trudność - przekonywał Grbić tuż po ogłoszeniu kadry.