Rosjanie wściekli po przejęciu przez Polskę MŚ w siatkówce. "Splunięto na nas"

Polska i Słowenia zorganizują tegoroczne mistrzostwa świata. W piątek FIVB potwierdziło też informacje Sport.pl, że turniej będzie miał trzeciego gospodarza. Według naszych informacji najprawdopodobniej będą to Włosi.

Włosi na pewno dostaliby dwie grupy, a ich dalsze zaangażowanie w imprezę zależy od wkładu finansowego i decyzji Polaków w porozumieniu z FIVB. Bo to nasz kraj pozostaje głównym gospodarzem MŚ i ma prawo wskazać, jakie fazy chce zorganizować samodzielnie. Tak będzie na pewno z fazą finałową.

Nowi gospodarze przejęli turniej, który pierwotnie miał się odbyć w Rosji. FIVB odebrało jednak turniej temu krajowi z powodu jego agresji na Ukrainę. Mistrzostwa świata miały się odbyć w 10 miastach: Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie, Jarosławiu, Kazaniu, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku.

Decyzję FIVB i przyznanie turnieju m.in. Polakom skomentował wiceprezes rosyjskiego związku siatkarskiego i były reprezentant kraju, Giennadij Szypulin. - Niech Bóg błogosławi Polsce i Słowenii. Polacy na pewno sprawią, że turniej zostanie zorganizowany na przyzwoitym poziomie. Smuci mnie jednak, że odebrano nam mistrzostwa świata - powiedział w rozmowie z portalem Sport.ru.

I dodał: - Włożyliśmy mnóstwo wysiłku i wykonaliśmy ogrom pracy przy organizacji turnieju. Wiele osób zgłosiło fantastyczne pomysły. Rosja została pozbawiona święta, splunięto w naszym kierunku! Jesteśmy uciskani z każdej strony.

W pierwszej fazie turnieju Polacy zagrają w grupie C. Naszymi rywalami będą: Bułgaria, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Nasza drużyna będzie broniła tytułu mistrza świata, który wywalczyła już w 2014 roku na turnieju w Polsce. Nasi zawodnicy obronili go przed czterema laty w trakcie turnieju we Włoszech i Bułgarii.