Wstrząs w polskiej siatkówce. Piotr Nowakowski kończy z grą w kadrze

Piotr Nowakowski nie znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Nikolę Grbicia na Siatkarską Ligę Narodów. Środkowy nie zyskał uznania w oczach nowego trenera biało-czerwonych, podobnie jak inny doświadczony reprezentant Fabian Drzyzga (Wojciech Drzyzga, jego ojciec nie mógł zrozumieć tej decyzji). Niedługo po tym 34-latek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Nowakowski pożegnał się z kibicami

"Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej pięknej podróży. Cieszę się, że mogłem być częścią tak świetnej rodziny jaką jest Nasza Reprezentacja. W sercu, ta Drużyna, nadal będzie zajmowała specjalne miejsce. Niestety pora się pożegnać" - rozpoczął wpis Nowakowski.

34-latek podziękował również kolegom z parkietu. "Panowie Siatkarze - dużo razem wygraliśmy, sporo też przegraliśmy - jednak każda chwila spędzona z Wami była czymś wyjątkowym. Mam nadzieję, że na sportowej emeryturze uda nam się do tych chwil wracać jak najczęściej i spędzać razem trochę czasu na 'Kadrze B'" - dodał.

Na koniec Nowakowski zwrócił się do kibiców. - "Dziękuję również najlepszym i najwspanialszym kibicom na świecie. Dzięki Wam i dla Was udało się tę przygodę udekorować kilkoma tytułami i medalami. Trzymajcie tak dalej i róbcie tę niesamowitą atmosferę, której inni mogą nam pozazdrościć. Dzięki i do zobaczenia już 'tylko' na ligowych parkietach" - zakończył Nowakowski.

14 lat gry Nowakowskiego w reprezentacji

Piotr Nowakowski zadebiutował w reprezentacji Polski w 2008 roku i od tamtego czasu rozegrał w narodowych barwach 230 meczów. Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy ostatnich lat. Ma dwa złote medale MŚ (2014 i 2018 rok), złoto ME (2009) i trzy brązy z imprez tej rangi (2011, 2019, 2021), a do tego jeszcze srebro i brąz Pucharu Świata (2011 i 2015), złoto i brąz Ligi Światowej (2012 i 2011) oraz srebro i brąz Ligi Narodów (srebro i brąz). To w sumie aż 12 medali w reprezentacji.