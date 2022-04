Włochy także zorganizują siatkarskie MŚ. Teraz decyzja należy do Polski

W czwartek po godzinie 11 na konferencji prasowej w Polskim Komitecie Olimpijskim ogłoszono, że mistrzostwa świata siatkarzy w 2022 roku zorganizują Polska i Słowenia. W marcu organizację turnieju odebrano Rosji. Teraz okazuje się jednak, że gospodarzy turnieju ma być trzech.

Włochy mają zostać trzecim gospodarzem MŚ siatkarzy

Według informacji Sport.pl trzecim krajem, który zorganizuje spotkania tegorocznych MŚ będą Włochy. - Toczą się dyskusje pomiędzy dwoma wybranymi już organizatorami i FIVB. Dotyczą szczegółów transakcji, bo to, że Włochy pojawią się wśród gospodarzy, jest już bardzo prawdopodobne - słyszymy.

Polska i Słowenia zorganizują mistrzostwa świata siatkarzy

Włosi na pewno otrzymaliby do zorganizowania mecze dwóch grup MŚ. Co dalej? Wszystko zależy od wkładu finansowego tamtejszej federacji. To Polska jako główny gospodarz w porozumieniu z FIVB ma decydować o tym, w jakim stopniu jest w stanie podzielić się meczami fazy play-off z Włochami. Jedno jest pewne: nie zmieni się miejsce rozegrania fazy finałowej. Ona zostaje w Polsce.

Najważniejsze spotkania MŚ odbędą się w Polsce. Nie tylko wielki finał

Mecze w Słowenii w Ljubljanie. Polscy gospodarze dopiero negocjują

Do tej pory układ miał wyglądać następująco: dwie grupy dla Słowenii i prawdopodobnie cztery dla Polski, choć informowano tylko o meczach reprezentacji Polski. Właśnie ze względu na możliwość dobrania kolejnego organizatora. W przypadku dołączenia Włoch, każdy z krajów miałby zapewne po dwie grupy. Faza play-off do tej pory była zaplanowana głównie w Polsce.

Jak udało nam się potwierdzić, mecze w Słowenii odbędą się w Arenie Stozice w Ljubljanie - obie "słoweńskie" grupy będą grały w osobne dni. Na tym samym obiekcie zostanie rozegrany tegoroczny finał Ligi Mistrzów CEV pomiędzy Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a Trentino. Polskich miast-gospodarzy jeszcze nie znamy. Negocjacje dotyczące przyznania organizacji meczów mistrzostw dla poszczególnych hal i miast mają się dopiero rozpoczynać. Być może część z nich poznamy na przełomie kwietnia i maja.

Dlaczego FIVB nie poinformowało, że Polska i Słowenia przejęły MŚ?

Informacji o organizacji mistrzostw świata przez Polskę i Słowenię do tej pory nie potwierdziło FIVB. Na profilach federacji w mediach społecznościowych nie pojawiła się ani jedna informacja o tym, kto będzie gospodarzem MŚ w miejsce Rosji. Nie podano nawet dalej informujących o tym wpisów słoweńskiej, czy polskiej federacji.

Możdżonek sensacyjnie wznowił karierę po dwóch latach. "Tęskniłem za tym"

Włączenie się do gry Włochów ma być jednym z powodów takiego działania. Zwłaszcza, że międzynarodowa federacja zawsze chce mieć wszystko gotowe: oficjalną stronę turnieju, grafiki i materiały promocyjne. W tej sytuacji wszystko odbyło się tak szybko, że organizacja imprezy w Polsce i Słowenii została ogłoszona, zanim dograno tego typu szczegóły ze strony FIVB. Federacja powinna poinformować o sprawie w czwartek wieczorem lub w piątek rano.

Przypomnijmy, że Włosi siatkarski mundial organizowali już trzykrotnie, w tym w 2010 i 2018 roku. Dla Słoweńców to pierwsze MŚ w roli gospodarza w historii, a dla Polski drugie po 2014 roku. Tegoroczny turniej zaplanowano w terminie 26 sierpnia - 11 września.