Polska i Słowenia zorganizują mistrzostwa świata siatkarzy

Pierwotnie tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce miały odbyć się w Rosji. Po inwazji tego kraju na Ukrainę, władze FIVB zdecydowały się jednak odebrać Rosji organizację tego turnieju. Szukały też nowego chętnego, gospodarza imprezy.

Polska i Słowenia gospodarzem mistrzostw świata!

- Duży news! Polska wraz ze Słowenią zorganizuje tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce - napisał jako pierwszy na Twitterze Mateusz Miga, dziennikarz TVP Sport.

Oficjalne potwierdzenie ten informacji nastąpiło w czwartek po godzinie 11 w trakcie specjalnej konferencji prasowej w siedzibie PKOl-u. Wzięli w niej udział Kamil Bortniczuk, minister sportu, Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz premier Mateusz Morawiecki.

To Polska będzie głównym organizatorem turnieju. Właśnie w naszym kraju odbędą się dwa mecze 1/8 finału, dwa ćwierćfinały i cztery najważniejsze pojedynki: dwa półfinały, finał i mecz o brązowy medal. Nie wiadomo jeszcze w jakich miastach będą rozgrywane pojedynki.

- Zaproponowaliśmy, by nie robić tego turnieju w Rosji, a zrobić go w Polsce. I wygraliśmy ten wyścig o zorganizowanie mistrzostw świata. To rekordowe tempo, w którym musimy zrobić wszelkie sprawy organizacyjne. My jednak lubimy bić rekordy. Zaprosiliśmy Słoweńców do wspólnej organizacji i bez wahania się zgodzili - mówił Mateusz Morawiecki.

- Wiemy, że sport jest ważny dla Rosji, więc odebranie finału Ligi Mistrzów, baraży piłkarskich w Katarze czy prawa organizacji mistrzostw świata została przez Rosjan zauważona. Ich to boli. Od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę, chcieliśmy zorganizować mistrzostwa świata - dodał Kamil Bortniczuk.

Najważniejszy tegoroczny turniej dla biało-czerwonych, czyli mistrzostwa świata, odbędą się w dniach 26 sierpnia – 11 września tego roku. Biało-czerwoni w fazie grupowej zmierzą się z Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi oraz Bułgarią.

Tytułu mistrzowskiego będą bronić Polacy. Byli oni najlepsi w latach 2014 i 2018. Dwa razy w finałach pokonywali Brazylijczyków.

W czerwcu nasz zespół zagra w Lidze Narodów. Będzie to debiut w roli trenera Nikoli Grbicia. - Ten facet mówi prosto w twarz, to co myśli. Niezależnie od tego, czy lubisz go czy nie, on będzie naciskał, byś dawał z siebie maksimum. Bo tylko przesuwając swoje granice podczas treningu, dojdzie się do zwycięstw. Nie toleruje świętych krów w zespole. Od razu tępi takie zachowanie, gdy ktoś zachowuje się jak rozwydrzony dzieciak - mówił o nim kilka dni temu Aleksandar Atanasijević.

Polska jest już współorganizatorem mistrzostw świata siatkarek. Turniej ma zostać rozegrany w dniach 23 września-15 października w Holandii i w Polsce. Biało-czerwone w grupie B zmierzą się z Turcją, Dominikaną, Koreą Południową, Tajlandią oraz Chorwacją.