Możdżonek sensacyjnie wznowił karierę po dwóch latach. "Tęskniłem za tym"

Marcin Możdżonek zdecydował się zakończyć karierę w lutym 2020 roku. Ostatnim zespołem środkowego w profesjonalnej karierze była Asseco Resovia Rzeszów. Do jego dorobku można zaliczyć 242 występy w reprezentacji Polski, 16 sezonów w Plus Lidze czy trzy złote medale mistrzostw Polski. - Zrobiłem sobie bilans zysków i strat, porządnie wszystko przemyślałem i wyszło na to, że czas zawiesić buty na kołku. Mam już 35 lat, za sobą wiele lat kariery - mówił Możdżonek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Marcin Możdżonek wznowił karierę. "Ciągnęło mnie do rywalizacji"

Marcin Możdżonek postanowił przerwać sportową emeryturę i dołączył do AZS-u UWM Olsztyn, który rywalizuje o awans do drugiej ligi. Środkowy zdradził w rozmowie z pzps.pl, że tęsknił za grą w siatkówkę. -Ciągnęło mnie na boisko, do rywalizacji. Tęskniłem za tym. Rozmawialiśmy o pomocy drużynie w awansie do drugiej ligi od stycznia. Najważniejsze było przygotowanie się fizycznie, żeby mięśnie i stawy wytrzymały. W rundzie zasadniczej zagrałem w trzech meczach, nie było źle. Nieskromnie przyznam, że po dwuletnim rozbracie trochę mi zostało techniki - powiedział.

Możdżonek nie ma jednak zamiaru wracać do gry w Plus Lidze. - Rozegrane mecze pokazały, że już nie jestem w stanie normalnie grać. Moja noga, z którą w końcówce kariery miałem problemy i musiałem być operowany, nie wytrzymywała. Decyzja o zakończeniu kariery była prawidłowa. Fajnie się teraz czuję, bo na chwilę mogłem się odmłodzić. Z siatkówką kontaktu nie tracę, bo cały czas działam w mojej fundacji - dodał środkowy.

AZS UWM Olsztyn jest jednym z szesnastu klubów, który zagra w turniejach finałowych o awans do drugiej ligi. Zmagania będą się toczyć w czterech grupach, a do wyższej ligi awansują tylko zwycięzcy grup. Zespół z Olsztyna będzie rywalizował o awans z WKS Volley Wilczyce, KS Gród CZOP Podegrodzie oraz UKS SMS Police. - Mamy bardzo duże szanse w turnieju i to wcale nie z mojego powodu - skwitował Możdżonek w rozmowie z oficjalną stroną Polskiego Związku Piłki Siatkowej.