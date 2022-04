Vital Heynen może odejść z tureckiego klubu po zaledwie kilku dniach

Przez długi czas nie było jasne, jaka będzie przyszłość Vitala Heynena po odejściu z reprezentacji Polski. Pod koniec stycznia tego roku Belg został ogłoszony nowym szkoleniowcem kobiecej reprezentacji Niemiec. Heynen nie chciał startować do konkursu na trenera polskiej kadry siatkarek i uważał, że to nie jest odpowiedni system. - Kiedy wielkie firmy szukają kogoś na ważne stanowisko, to nie dają ogłoszenia z pytaniem, kto chce zostać dyrektorem - tłumaczył trener na łamach "Przeglądu Sportowego".

Vital Heynen odejdzie z Turcji po kilku dniach? Interesuje się nim klub z Korei

Vital Heynen wrócił też do pracy w klubie, ale portal news.naver.com informuje, że KGC Ginseng Corporation bardzo chciałby go zatrudnić w roli trenera drużyny kobiet. Belg nie miałby problemu z łączeniem pracy w reprezentacji Niemiec z podobną rolą w klubie, natomiast najpierw musiałoby dojść do rozstania szkoleniowca z Niluferem Belediyespor. Koreańczycy są gotowi wykupić kontrakt Heynena w Turcji, ale muszą się spieszyć, ponieważ pod koniec kwietnia odbędzie się draft dla siatkarek zagranicznych.

To by zatem oznaczało, że były selekcjoner reprezentacji Polski musiałby porzucić Nilufer Belediyespor po zaledwie kilku dniach. Dwunasty zespół poprzedniego sezonu ligi tureckiej ogłosił zatrudnienie Heynena w czwartek 7 kwietnia i poinformował, że Belg poprowadzi drużynę w sezonie 2022/2023. "Witamy pana Vitala Heynena w rodzinie Nilufer Belediyespor i życzymy mu powodzenia w realizacji zadania" - mogliśmy przeczytać na oficjalnej stronie klubu. Na ten moment Nilufer nie odniósł się do tych medialnych plotek.

KGC Ginseng Corporation zakończył poprzedni sezon na czwartym miejscu z 46 punktami, wygrywając tylko 15 na 32 mecze w sezonie. Zespół z Daejeon nie przedłużył umowy z Lee Young-Taekiem i do tej pory nie znalazł następcy.