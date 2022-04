Mistrzyni Europy ofiarą stalkera. Koszmar zaczął się trzy lata temu. "Bolesne"

Koszmar włoskiej siatkarki rozpoczął się ponad trzy lata temu. To wtedy stała się ofiarą stalkera. 55-letni mężczyzna z Novary prześladował i nękał reprezentantkę Włoch. Pisał do niej w mediach społecznościowych, śledzi, jeździł na mecze wyjazdowe. W dodatku mieszkał w tych samych hotelach, co zawodniczka. Mężczyzna został wtedy zatrzymany i objęty aresztem domowym.

"Otworzenie starej rany było bolesne"

W ostatnich dniach 55-letni mężczyzna znów o sobie przypomniał. Dwukrotna medalistka mistrzostw Europy poinformowała o wszystkim policję. Dzięki włoskim służbom mężczyzna został zatrzymany przed halą Saugelly Monza. Zawodniczka miała tam trening.

- Żołnierze kompanii Monza aresztowali 55-latka z okolic Novary za przestępstwa prześladowcze. Śledztwo zostało wszczęte po tym, jak ofiara, siatkarka Serie A i reprezentacji Włoch, złożyła skargę, mówiąc o ciągłym prześladowaniu przez mężczyznę za pomocą wiadomości na portalach społecznościowych. Mężczyzna prześladował ją też podczas meczów. Wojsko natychmiast zarządziło system kontroli i nadzoru, aby chronić ofiarę, co umożliwiło w ubiegłą środę zlokalizowanie samochodu mężczyzny w Villasanta dzięki systemowi, który odczytuje rejestracje samochodów poruszających się po mieście. Poinformowana została policja, która znalazła go hali sportowej - czytamy w komunikacie dowództwa karabinierów w Monzy.

Reprezentantka Włoch opublikowała na Instagramie post. Prosi wszystkie ofiary, by szybko informowały o swoich problemach.

- Czuje się zmuszona jako sportowiec i osoba publiczna, by podzielić się z wami tym, co teraz powoli wszędzie wychodzi. Chcę dać przykład nie tylko na boisku, ale także i przede wszystkim na zewnątrz. Chcę pomóc wszystkim ludziom, którzy mają lub przechodzą przez ten trudny czas, taki jaki mi się przydarzył w ostatnim okresie. Chłopcy i dziewczęta nie bójcie się zgłaszać problemów. Przemoc w jakiejkolwiek formie nie powinna być lekceważona - napisała Alessia Orro.

- Bądźcie odważni, bo osobiście wiem, jakie to jest trudne, zwłaszcza gdy zdajesz sobie sprawę, że przeszłość może wrócić do teraźniejszości. Zapewniam Was jednak, że jeszcze trudniej byłoby zmierzyć się z nią w pojedynkę - dodała Orro.

Zawodniczka dziękowała też karabinierom za ochronę, klubowi za wsparcie w trudnym okresie swojego życia oraz wszystkim, którzy dodawali jej otuchy ciepłymi słowami. - Ponowne otworzenie starej rany było bolesne, ale bardzo się cieszę, że na razie to już koniec - przyznała Orro.

Alessia Orro ma 24 lata. Występuje na pozycji rozgrywającej. Dotychczas grała w trzech klubach: Club Italia, Unedo Yamamay Busto Arsizio i od 2020 w Saugella Monza. Dwa razy sięgnęła po Puchar CEV (w latach 2019 i 2021). W ubiegłym roku została wybrana najlepszą rozgrywającą mistrzostw Europy, w których Włoszki zdobyły złoty medal, pokonują w finale Serbki 3:1. Wcześniej została wybrana MVP turnieju finałowego Pucharu CEV. Była też najlepszą rozgrywającą mistrzostw Europy i świata w 2015, jeszcze grając w kadetkach.