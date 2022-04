Rosja reaguje na wyrzucenie z MŚ w siatkówce. Zrobią międzynarodowy turniej

Zgodnie z planem to właśnie Rosja miała być gospodarzem tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce. Na początku marca FIVB podjęła jednak decyzję o odwołaniu turnieju w tym kraju. Decyzję podjęto z powodu wojny w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego. Zapowiadane mistrzostwa świata miały się odbyć w dniach od 26 sierpnia do 11 września w 10 rosyjskich miastach: Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie, Jarosławiu, Kazaniu, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku.

REKLAMA

Zobacz wideo ZAKSA o krok bliżej finału Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel rozgromiony w pierwszym meczu

Rosja zorganizuje swoje rozgrywki. Olbrzymie plany: Spartakiada Narodów ZSRR

Po wykluczeniu Rosji wydawało się, że siatkarska reprezentacja tego kraju nie będzie w stanie rywalizować na międzynarodowym poziomie. Tymczasem w Rosji już planują wskrzeszenie turniejów sprzed lat, w których uwzględnia się też obecność innych krajów. Wśród potencjalnych uczestników Aleksandr Jaremenko wymienił Chiny, Serbię, Turcję, Kubę i Iran w kontekście zespołów męskich oraz Dominikanę i Tajlandię spośród drużyn żeńskich.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sekretarz generalny rosyjskiego związku powiedział, że rosyjskie drużyny narodowe i kluby muszą wypełnić luki w kalendarzu. - Wspólnie z Ministerstwem Sportu, do którego wysłaliśmy nasze propozycje, pracujemy nad opracowaniem jednolitego planu kalendarzowego. Mamy dużo pomysłów. Ponadto spodziewane są zawody zarówno krajowe, jak i międzynarodowe - powiedział Jaremenko w tele-sport.ru

- W szczególności chcemy wskrzesić turnieje o długiej historii: Memoriał Władimira Savvina, który odbywał się za czasów Związku Radzieckiego z udziałem drużyn męskich oraz Puchar pierwszego prezydenta Rosji Borysa Nikołajewicza Jelcyna dla drużyn kobiecych - dodał także Turniej o Puchar Jelcyna odbywał się w Jekaterynburgu w latach 2003-2018.

Kolejnym planem władz rosyjskich jest zorganizowanie Wszechrosyjskiej Spartakiady, czyli zawodów organizowanych na podobieństwo letnich igrzysk olimpijskich. Wśród dyscyplin zaliczających się do spartakiady znajdują się siatkówka halowa oraz plażowa.

Szybko poszło. Media donoszą, że Flamengo znalazło następcę Paulo Sousy

W dawnej Spartakiadzie Narodów ZSRR brały udział republiki związkowe, a także Moskwy i Leningradu. Jaką formę przybrałaby obecna spartakiada? - W Związku Radzieckim spartakiada miała system wieloetapowy. Ostatni etap poprzedziły konkursy na poziomie miast, następnie regionów i republik autonomicznych. Na podstawie ich wyników powstały zespoły republik związkowych - powiedział Jaremenko. Sekretarz dodał później, że w obecnej sytuacji dosłowne odzwierciedlenie rozgrywek nie miałoby sensu. Dlatego Ministerstwo Sportu w Rosji prawdopodobnie je przekształci.

- Biorąc pod uwagę przygotowania, zajmie to od sześciu do ośmiu tygodni, co rozwiąże kwestię kalendarza letniego - skwitował Jaremenko.