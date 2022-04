ZAKSA - Jastrzębski o finał Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA]

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie dała nawet szans na rozegranie się siatkarzom Jastrzębskiego Węgla. "Andrea Gardini nie nadążał już chyba nawet za piłkami, które po braku przyjęcia zmierzały na stronę rywali i dawały im praktycznie darmowe punkty" - relacjonował Jakub Balcerski ze Sport.pl. ZAKSA zaczęła półfinał od mocnej ofensywy i bardzo sprawnie rozprawiła się z rywalem, wygrywając 3:0 (25:20, 25:14, 25:19).

ZAKSA - Jastrzębski. Gdzie i o której obejrzeć półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Spotkanie rewanżowe pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem odbędzie się w czwartek 7 kwietnia o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport oraz w usłudze Polsat Box Go. Relacja na żywo odbędzie się w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Jastrzębski sprosta zadaniu? ZAKSA zapewniła sobie porządną przewagę

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest w znakomitej sytuacji. Wygrywając pierwsze spotkanie 3:0, sprawiła, że Jastrzębski Węgiel musi wygrać 3:0 lub 3:1, a następnie pokonać rywali w tzw. złotym secie. Kędzierzynianie za to muszą wygrać tylko dwa sety, aby być pewnym awansu do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że ZAKSA to drużyna broniąca tytułu. W ubiegłym roku w finale pokonała Itas Trentino 3:1.

Wynik pierwszego meczu był lekkim zaskoczeniem, bowiem to Jastrzębski był stawiany w roli faworyta. Do tego drużyna grała na własnym parkiecie, co dawało przewagę mentalną. ZAKSA podchodziła do starcia z dwoma przegranymi w PlusLidze - 1:3 ze Skrą Bełchatów i 2:3 z Cuprum Lubin.

W drugim półfinale rywalizują dwa włoskie zespoły - Trentino Volley oraz Sir Safety Perugia. Pierwszy mecz zakończył się sensacyjną wygraną Trentino (3:2), mimo że Wilfredo Leon znajdował się w kapitalnej dyspozycji. W poprzednim sezonie ZAKSA wygrała w finale z Trentino Volley (3:1).