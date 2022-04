ZAKSA-Jastrzębski. Półfinał Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? [Transmisja TV, stream online]

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagrała absolutny koncert w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów z Jastrzębskim Węglem (3:0). - Andrea Gardini nie nadążał już chyba nawet za piłkami, które po braku przyjęcia zmierzały na stronę rywali i dawały im praktycznie darmowe punkty. Porażka 0:3 po koncercie rywali boli jeszcze bardziej, jeśli mistrzowie Polski pomyślą o tym, że awans do finału Ligi Mistrzów zapewni im już tylko cud w rewanżu - napisał Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Zobacz wideo ZAKSA o krok bliżej finału Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel rozgromiony w pierwszym meczu

Gdzie i kiedy oglądać mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel?

Spotkanie rewanżowe pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem odbędzie się w czwartek 7 kwietnia o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport oraz w usłudze Polsat Box Go.

Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel jest w arcytrudnej sytuacji

Jastrzębski Węgiel musi wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, żeby wyeliminować ZAKSĘ i awansować do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Andreę Gardiniego musi wygrać 3:0 lub 3:1, a potem musi pokonać rywali w "złotym secie". Drużynie z Kędzierzyna-Koźla wystarczą dwa wygrane sety, aby drugi raz z rzędu zagrać w finale Ligi Mistrzów. Przed pierwszym meczem to Jastrzębski Węgiel był uznawany za faworyta, ponieważ ZAKSA przegrała dwa mecze w Plus Lidze - 1:3 ze Skrą Bełchatów i 2:3 z Cuprum Lubin.

W drugim półfinale rywalizują dwa włoskie zespoły - Trentino Volley oraz Sir Safety Perugia. Pierwszy mecz zakończył się sensacyjną wygraną Trentino (3:2), mimo że Wilfredo Leon znajdował się w kapitalnej dyspozycji. W poprzednim sezonie ZAKSA wygrała w finale z Trentino Volley (3:1).