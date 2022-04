Przełomowe informacje dla reprezentacji Polski. FIVB zmienia zasady, będzie łatwiej

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) już w 2019 roku opracowała nowe zasady kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Głównym celem zmian było "odchudzenie" kalendarza rozgrywek międzynarodowych, zarówno w przypadku rywalizacji siatkarzy, jak i siatkarek.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Aż osiem europejskich drużyn ma szansę kwalifikacji

W turnieju olimpijskich niezmiennie udział weźmie 12 drużyn. Pierwsze sześć ekip zostanie wyłonionych na przełomie września i października 2023 roku, kiedy to 24 zespoły z rankingu FIVB wezmą udział w trzech turniejach kwalifikacyjnych. Drużyny będą podzielone na trzy grupy, po osiem zespołów. Kwalifikację do głównego turnieju we Francji uzyskają dwie drużyny z każdej z grup.

Kolejne pięć ekip zostanie wyłonionych z rankingu FIVB na dzień 24 kwietnia 2024 roku - po jednej najlepszej drużynie z każdego kontynentu. Awans do głównego turnieju ma również zapewniony gospodarz - Francja. Jak zauważa dziennikarz Eurosportu, Kacper Merk, według nowych zasad kwalifikacyjnych na Igrzyskach Olimpijskich może pojawić się aż osiem ekip z Europy, co stanowiłoby absolutny rekord.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Nie wszyscy są zadowoleni z nowych zasad FIVB

Jednak to jedynie teoria. Praktyka może okazać się mniej korzystna dla zespołów Starego Kontynentu, szczególnie w przypadku męskiej rywalizacji. Niezwykle ciężko będzie uzyskać prawo uczestnictwa w IO aż ośmiu europejskim drużynom, które w turniejach kwalifikacyjnych będą musiały zmierzyć się z takimi potęgami siatkarskimi, jak chociażby pierwsza w rankingu FIVB Brazylia, Argentyna, Iran czy USA.

Nowe zasady kwalifikacji nie przypadły również do gustu ekspertom oraz fanom piłki siatkowej. Według nich absolutne prawo do udziału w turnieju powinni uzyskać zwycięzcy mistrzostw świata, mistrzostw rozgrywanych na poszczególnych kontynentach oraz gospodarz IO. W innym przypadku najlepsze drużyny świata mogą nie przebrnąć turnieju kwalifikacyjnego. Tak było chociażby w przypadku Serbii w 2020 roku, która sensacyjnie uległa w ostatnim spotkaniu reprezentacji Bułgarii 2:3 i pożegnała się z marzeniami o występie na IO w Tokio, mimo że byli oni ówczesnymi mistrzami Europy.