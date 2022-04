Andrea Anastasi odchodzi z Projektu Warszawa. Wielki powrót do klubu PlusLigi

Andrea Anastasi był przypisywany do reprezentacji Polski, gdzie miałby zastąpić Vitala Heynena. Po czasie jednak plotki ucichły i zaczęto zestawiać Włocha właśnie z Treflem Gdańsk. Kilka dni temu redakcja Polsat Sport potwierdziła te informacje, co oznacza, że Anastasi wróci do Trójmiasta po trzech latach rozłąki. Na stanowisku trenera zastąpi Michała Winiarskiego.

Roszady w PlusLidze. Trenerzy odejdą i zgarną zawodników. Co z Michałem Winiarskim?

Anastasi odszedł z Trefla Gdańsk w 2019 roku. Dołączył wtedy do Projektu Warszawa. W swoim inaugurującym sezonie w nowym klubie został wicemistrzem Polski. Zmagania w poprzednich rozgrywkach zakończył na trzecim miejscu. Obecnie Projekt zajmuje 8. pozycję w tabeli PlusLigi z bilansem 12 zwycięstw i 14 porażek.

Dużo więcej sukcesów Anastasi osiągał z Treflem Gdańsk. Na swoim koncie ma dwa Puchary (2015, 2018) i jeden Superpuchar Polski (2015), wicemistrzostwo kraju (2015) oraz trzecie miejsce w PlusLidze (2018). Wiemy już, że Włoch zastąpi na ławce szkoleniowej Michała Winiarskiego. Znamy też potencjalny kierunek, jaki może objąć były reprezentant Polski.

W styczniu bieżącego roku do sieci trafił wpis, w którym oświadczono, że Michał Winiarski, mistrz świata z 2014 roku po sezonie miałby przenieść się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski starał się zweryfikować doniesienia, ale oba kluby nie chciały jednak komentować sytuacji. - Skupiamy się na kolejnym spotkaniu PlusLigi, a przyszłością drużyny zajmiemy się, gdy przyjdzie na to czas - przekazał dyrektor działu komunikacji Aluronu CMC Warty Zawiercie, Michał Kwietko-Bębnowski.

Redakcja "Przeglądu Sportowego" poinformowała natomiast, że Winiarski ma się przenieść do Zawiercia wraz z Patrykiem Łabą. Razem z Anastasim za to do Trefla Gdańsk ma dołączyć Bartłomiej Bołądź, siatkarz Ślepska Suwałki.