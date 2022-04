Gwiazda siatkówki zmienia reprezentację. Takiego zwrotu nikt się nie spodziewał

Kilka długich tygodni trwała batalia Gabriela Garcii Fernandeza z Portorykańską Federacją Siatkówki ws. zmiany reprezentacji. Zawodnik Cucine Lube Civitanova chciał sobie zapewnić na przyszłość możliwość gry w kadrze Stanów Zjednoczonych, ale prezes federacji Cesar Trabanco nie chciał się na to zgodzić. 23-latek otrzymał decyzję odmowną, ponieważ Portorykańczycy liczyli na to, że siatkarz pomoże im na tegorocznych mistrzostwach świata.

Wydawało się więc, że nic nie wyjdzie z planów Ferandeza, ale w czwartek nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Portorykańska Federacja Siatkówki poinformowała o wydaniu 23-latkowi zgodę na zmianę reprezentacji. Opublikowano specjalne oświadczenie, w którym oficjele wyrazili akceptację i zrozumienie dla chęci zawodnika Cucine Lube Civitanova.

Oznacza to, że po upływie karencji Gabriel Garcia Fernandez będzie mógł walczyć o miejsce w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mu się to uda to pójdzie w ślady takich zawodników jak Oscar Juantorena czy Wilfredo Leon, którzy również zdecydowali się w ostatnich latach na zmianę barw narodowych.

Gabriel Garcia Fernandez urodził się 8 stycznia 1999 roku w stolicy Portoryko - San Juan. Swoją karierę siatkarską rozpoczynał w miejscowych drużynach Borinquen Coqui, Saint Francis School i Changos de Naranjito. W 2018 roku wyjechał jednak na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał w drużynie Brigham Young University. W 2021 roku, po trzech latach spędzonych w USA został zawodnikiem Cucine Lube Civitanova.

W reprezentacji Portoryko zadebiutował w 2019 roku. Dwa lata później sięgnął z nią po złoty medal Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (NORCECA).