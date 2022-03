ZAKSA zdetronizowana. Fantastyczna seria zwycięstw i jest nowy lider PlusLigi

Niezwykle ciekawie zapowiada się tegoroczna walka o mistrzostwo Polski. Jeszcze do niedawna wydawało się, że faworytem do zdobycia tytułu jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która do marca była niepokonana w lidze. Jednak w tym miesiącu drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu niespodziewanie poniosła aż trzy porażki i skomplikowała sobie sytuację w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Pracownik ośrodka sportowego ukradł pieniądze przeznaczone na pomoc dla uchodźców

Jastrzębski Węgiel nowym liderem PlusLigi. Czarni bez szans

Słabszą formę ZAKSY wykorzystali obrońcy tytułu - Jastrzębski Węgiel i w niedzielę zostali nowymi liderami PlusLigi. Drużyna Andrei Gardiniego pokonała Czarnych Radom 3:0 (25:20, 25:14, 25:16), co było już ich 15. ligowym zwycięstwem z rzędu.

Bartosz Bednorz może zmienić klub. Ma ofertę

Jastrzębianie przystąpili do rywalizacji w Radomiu, zdając sobie sprawę, że po sobotniej porażce ZAKSY z Cuprum Lubin 2:3 (25:22, 19:25, 22:25, 27:25, 15:11) mogą objąć prowadzenie w tabeli. Od samego początku spotkania drużyna ze Śląska wyglądała więc na niezwykle zmotywowaną w przeciwieństwie do swoich rywali, którzy wciąż walczą o utrzymanie.

Jeszcze w pierwszym secie radomianie próbowali momentami przejąć inicjatywę i przeszkodzić drużynie Gardiniego w marszu po kolejne zwycięstwo. Zaliczyli mocny początek, ale sama końcówka należała już do jastrzębian. Przy wyniku 19:19 goście zdobyli pięć punktów z rzędu i zapewnili sobie ostatecznie zwycięstwo 20:25. Drugi i trzeci set to był już prawdziwy koncert mistrzów Polski, którzy wygrali do 14 i do 16 nie dając żadnych szans swoim rywalom.

Malwina Smarzek znów wzbudza kontrowersje. "Nie chcę odpowiadać na to pytanie"

W najbliższym czasie emocje w polskiej siatkówce znacznie wzrosną. Czekają nas bowiem aż trzy starcia Jastrzębskiego Węgla z ZAKSĄ. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów (30 marca i 7 kwietnia) oraz w 26. kolejce PlusLigi (3 kwietnia).