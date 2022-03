Bartosz Bednorz może zmienić klub. Ma ofertę

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę wielu polskich sportowców bardzo szybko podjęło decyzję o zakończeniu współpracy z klubami z tego kraju. W taki sposób postąpił między innymi Grzegorz Krychowiak, który odszedł z Krasnodaru czy też siatkarka Malwina Smarzek, która rozwiązała umowę z Lokomotiwem Kaliningrad.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sześć sekund milczenia Smarzek może zostać historyczną odpowiedzią"

Malwina Smarzek znów wzbudza kontrowersje. "Nie chcę odpowiadać na to pytanie"

Smarzek i Krzyształowicz znaleźli zatrudnienie w Polsce

Podobnie jak Smarzek postawił również Błażej Krzyształowicz, który pracował z drugą drużyną Lokomotiwu. Niedługo później oboje znaleźli zatrudnienie w Polsce. Siatkarka dołączyła do Developresu Bella Dolina Rzeszów, natomiast Krzyształowicz przeniósł się do E.Leclerc Moya Radomce Radom.

Gian Luca Pasini na swoim blogu opisał z kolei historię Bartosza Bednorza, który jest pod presją by opuścić Rosję. Sam zawodnik ponoć nie palił się do odejścia z Zenita Kazań. W połowie lutego polski przyjmujący podpisał nowy kontrakt, wiążący go z klubem do końca następnego sezonu.

Bednorz może odejść do Włoch

Jeśli jednak Bednorz zakończyłby współpracę z rosyjskim klubem, to zdaniem włoskiego dziennikarza otrzymałby oficjalną propozycję od klubu You Energy Piacenza, który wyraził nim zainteresowanie. Jest to szósty zespół fazy zasadniczej obecnego sezonu włoskiej Serie A1.

- Jeśli chodzi o regulacje prawne, nie byłoby najmniejszych problemów z rozwiązaniem umowy. Rozmawiałem zresztą z dyrektorem Zenita i z ich strony nie pojawią się przeszkody. Z propozycją musiałby wyjść sam Bartek - powiedział niedawno w rozmowie z Super Expressem menedżer siatkarski Andrzej Grzyb.

Vital Heynen zareagował na decyzję Michała Kubiaka. Jedno słowo i dopisek: "więcej nie trzeba"

Sam Bednorz jak dotąd nie zabrał głosu w sprawie swojej najbliższej przyszłości. W niedzielę wystąpił za to w wyjazdowym spotkaniu z Biełogorje Biełgorod, który zakończył się zwycięstwem Zenita 3:0.