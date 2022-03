Vital Heynen zareagował na decyzję Michała Kubiaka. Jedno słowo i dopisek: "więcej nie trzeba"

Michał Kubiak postanowił zaskoczyć kibiców i poinformował w piątek, że kończy karierę reprezentacyjną. To zatem oznacza, że Nikola Grbić nie będzie miał okazji pracować w kadrze z byłym kapitanem biało-czerwonych, który reprezentował swój kraj przez 11 lat. - Mój czas w biało czerwonych barwach dobiegł końca. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu i dziś została postawiona kropeczka nad i - napisał Kubiak na Instagramie.

Vital Heynen komentuje decyzję Michała Kubiaka. Potrzebował jednego słowa

Vital Heynen postanowił odnieść się do decyzji Michała Kubiaka o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. - Kapitan. Więcej słów nie potrzeba - napisał belgijski szkoleniowiec, umieszczając wspólne zdjęcie z byłym kapitanem reprezentacji Polski. Wcześniej Heynen stwierdził, że najlepszym sposobem na uhonorowanie kariery Kubiaka będzie zbudowanie mu pomnika. - Jak będzie trzeba, to przyjadę i pomogę wam w tym. Polska siatkówka powinna mu podziękować za to, czego dokonał - mówił trener na łamach "Super Expressu".

Wcześniej Vital Heynen często brał w obronę Michała Kubiaka, m.in. po krytyce za słabe występy w zeszłorocznych mistrzostwach Europy. - Dla mnie zrobił kapitalną robotę pod względem bycia liderem na boisku. Kibice patrzą najchętniej na rubryczkę z punktami, ale nie zawsze to jest najważniejsze. Uważam, że nasz team nie jest gotowy na to, by na parkiecie brakowało Kubiaka - mówił wówczas Heynen w rozmowie z "Super Expressem".

Vital Heynen pracował z męską reprezentacją Polski w latach 2018-2021. Kadra z Michałem Kubiakiem w składzie zdobyła m.in. mistrzostwo świata w 2018 roku, dwa brązowe medale w mistrzostwach Europy czy srebro w Pucharze Świata w 2019 roku.