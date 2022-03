Szokujące oświadczenie Michała Kubiaka. "Decyzję podjąłem już jakiś czas temu"

Chyba nikt nie spodziewał się takiej informacji. Michał Kubiak po jedenastu latach gry w narodowych barwach zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną.

Kubiak żegna się z reprezentacją. "Czuję się spełniony"

- Mój czas w biało czerwonych barwach dobiegł końca. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu i dziś została postawiona kropeczka nad i. Chciałbym zacząć od podziękowań. Przede wszystkim mojej wspaniałej żonie, bez której to wszystko by się nie udało. Kochanie dziękuję Ci za opiekę nad naszymi wspaniałymi córeczkami i za dokładanie drewna do ogniska domowego, żeby nie gasło podczas tych 300 dni w roku, które spędzałem poza domem. Za zostawienie swoich marzeń i ambicji z boku, tylko po to, żebym ja mógł spełniać swoje. Jesteś najlepsza. I LOVE YOU FOREVER - czytamy w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie Michała Kubiaka.

W dalszej części kapitan reprezentacji Polski dziękuje swoim najbliższym, ale także fanom - Najlepszym kibicom na świecie. Tych chwil na Narodowym, w Spodku i wielu innych halach nie zapomnę do końca życia. Byliście tym, co motywowało mnie do wstawania codziennie rano i dawania z siebie maksa. Jestem szczęśliwy, że będąc na parkiecie, mogłem przez 12 lat śpiewać z Wami Mazurka Dąbrowskiego i dawać Wam powody do radości. Jeśli dzięki temu, co pokazywałem na boisku, mogłem zainspirować choć jedną osobę, to czuję się spełniony - pisze Kubiak.

Pomimo pożegnania z reprezentacją Michał Kubiak nie zamierza jeszcze rezygnować z siatkówki. Nadal będzie grał dla japońskiego Panasonic Panthers. - Mimo że moja kariera reprezentacyjna dobiegła końca, to mam zamiar jeszcze trochę pograć. Nie żegnam się więc na zawsze, na to przyjdzie jeszcze czas. Być może będzie mi dane zagrać jeszcze na polskich parkietach i pożegnać się z Wami osobiście - zapewnił 34-latek.

Michał Kubiak rozpoczął swoją przygodę z reprezentacją Polski w 2011 roku. Z drużyną narodową zdobył dwa mistrzostwa świata (2014, 2018) oraz wygrał Ligę Światową (2012). Od 2015 roku był kapitanem kadry.