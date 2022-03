Szok we Francji. Legenda rezygnuje z prowadzenia reprezentacji. "Musiałem"

Bernardo Rezende objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji w 2021 roku, tuż po igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zastąpił wtedy odchodzącego po dziewięciu latach Laurenta Tillie i jego głównym zadaniem miało być przygotowanie francuskiej kadry na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które odbędą się już w 2024 roku. Okazuje się jednak, że ta misja będzie musiał zostać powierzona komuś innemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Francuzi muszą szukać nowego trenera. Rezende rezygnuje

Według informacji przekazywanych przez dziennik "L'Equipe" Bernardo Rezende zrezygnował w poniedziałek z posady selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Francji. Brazylijczyk wyjaśnił swoją decyzję sprawami osobistymi.

Malwina Smarzek ma nowy klub. Z Rosją nie chciała mieć nic wspólnego

- Musiałem podjąć taką decyzję. Nie było innej opcji, ponieważ moja rodzina zawsze jest dla mnie priorytetem. Przekazałem prezesowi federacji francuskiej, że będę zawsze do mojej dyspozycji, aby pomóc reprezentacji, zawodnikom i mojemu następcy. To jedna z najtrudniejszych decyzji w mojej karierze. Jestem bardzo smutny, ponieważ pokochałem ten zespół, tę grupę, tych zawodników, sztab oraz to wszystko, co udało się wspólnie stworzyć. Otrzymałem niesamowite wsparcie ze strony francuskiej społeczności siatkarskiej. Ogarnia mnie frustracja, że to już koniec tego projektu - wytłumaczył Rezende.

Do rezygnacji Brazylijczyka odniósł się już także prezes francuskiej federacji Eric Tanguy. - Mieliśmy najlepszego trenera na świecie, którego celem były igrzyska w Paryżu. Bardzo żałuję, że tak się stało, ale oczywiście rozumiem jego decyzję. Dziękuję za dotychczasową współpracę. Pracujemy obecnie, aby stworzyć jak najlepsze rozwiązanie w kontekście przyszłości męskiej reprezentacji Francji - zapewnił Francuz.

Malwina Smarzek wróciła do Polski. W Rosji już nie zagra. Kontrakt rozwiązany dzięki zdjęciu

Bernardo Rezende to żywa legenda brazylijskiej i światowej siatkówki. 62-latek osiągał największe sukcesy z reprezentacją Brazylii, którą prowadził w latach 2001-2016. W tym okresie zdobył z drużyną narodową trzy mistrzostwa świata z rzędu (2002, 2006, 2010) i dwa złote medale olimpijskie (2004, 2016) oraz aż ośmiokrotnie triumfował w Lidze Światowej (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010).