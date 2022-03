Malwina Smarzek nie chce mieć z nimi nic wspólnego. "Niezależnie od konsekwencji"

Malwina Smarzek to jedna z najlepszych polskich siatkarek ostatnich lat. W tym sezonie gra w Rosji. I choć wojska Władimira Putina już od ponad trzech tygodni prowadzą działania wojenne w Ukrainie, Polka pozostawała w drużynie Lokomotiwu Kaliningrad.

REKLAMA

Zobacz wideo "Marzenie Putina o stworzeniu wielkiej Rosji jest koszmarem mojego kraju". Władimir Kliczko pokazał zniszczenia po ostrzale rakietowym

Smarzek była i jest za to krytykowana.

- Malwina wyjedzie z Rosji na pewno, na 100 procent, niezależnie od konsekwencji - mówi nam teraz agent zawodniczki, Jakub Dolata.

Kiedy Smarzek opuści klub jawnie wspierający barbarzyńskie działanie wojsk Putina?

- Problem jest taki, że Malwina jest teraz na Syberii. Staramy się ją ściągnąć stamtąd jak najszybciej. Ale siatka połączeń z Rosji jest teraz mocna ograniczona - tłumaczy nam Dolata.

Reprezentacja Polski poznała rywalki na MŚ siatkarek. Rozlosowano grupy

"Sytuacja się zmieniła diametralnie. Nie było argumentów"

Agenta Malwiny Smarzek pytamy, dlaczego zawodniczka do tej pory nie zerwała umowy z Lokomotiwem. Dlaczego do tej pory grała dla rosyjskiego klubu.

- Sytuacja się zmieniła diametralnie. Nie było argumentów prawnych, żeby rozwiązać kontrakt. Teraz je mamy, więc Malwina wraca do Polski - mówi Dolata.

Menedżer podkreśla, że przed takim działaniem jego i siatkarki nie powstrzyma zagrożenie, że Smarzek straci wszystkie pieniądze, jakie gwarantuje jej kontrakt z Lokomotiwem. - Pieniądze nie są ważne. W tej sytuacji pieniądze nie odgrywają żadnej roli. Naprawdę chodzi tylko o to, że do momentu publikacji tych zdjęć nie mieliśmy żadnych argumentów prawnych, żeby zerwać umowę i nasi prawnicy podkreślali, że chcąc to zrobić, musimy się obawiać procesów odszkodowawczych, spraw cywilnych w Rosji i w trybunale CAS. To dlatego, że klub się kompletnie wywiązywał ze swoich obowiązków, a my nie mogliśmy w żaden sposób udowodnić winy klubu w zaistniałej sytuacji - podkreśla Dolata.

Jest cel dla reprezentacji Polski na MŚ. Były trener: To miejsce, na które możemy liczyć

Próbowali polubownie. "Już nas nie interesuje ich prośba"

Jak się dowiadujemy, Smarzek poprzez działania swoich agentów (Dolaty i menedżera z Rosji) już od dwóch tygodni próbowała polubownie rozwiązać kontrakt z rosyjskim klubem.

- Szefowie Lokomotiwu poprosili, żeby Malwina została jeszcze dwa tygodnie i miałaby być wolną zawodniczką od poniedziałku 21 marca, gdyby sytuacja wojenna nie uległa zmianie. Ale w tej chwili już nas nie interesuje ich prośba. Podkreślam, że robimy wszystko, żeby Malwina jak najszybciej stamtąd wyjechała - kończy Jakub Dolata