Niesamowity powrót od 0:2 do 3:2! Mamy polski półfinał w Lidze Mistrzów

Pierwszy mecz we Włoszech to był prawdziwy koncert mistrzów Polski. Jastrzębski Węgiel rozbił Cucine Lube Civitanova 3:0 i teraz, na własnym parkiecie, musiał wygrać jedynie dwa sety (lub "złotego seta"), by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. W nim na zwycięzcę tej konfrontacji czekała już ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która otrzymała wolny los po wyrzuceniu z rozgrywek rosyjskiego Dynama Moskwa. Mistrzowie Polski stanęli więc przed ogromną szansą doprowadzenia do polskiego półfinału najważniejszych klubowych rozgrywek siatkarskich w Europie.

O włos od "złotego seta"

W pierwszej partii do stanu 11:11 trwała zacięta walka punkt za punkt. Później sporo szczęścia mieli goście, którzy wykorzystali kontratak po tym, jak w ich szeregach doszło do czterech odbić. Mimo protestów Jastrzębskiego, sędziowie tego nie zauważyli i nie dopuścili do challenge'u. W tym momencie goście rozpoczęli serię czterech punktów z rzędu, dzięki którym wyszli na prowadzenie 15:11. Prowadzeni przez Trevora Clevenota jastrzębianie zdołali jednak dogonić renomowanego rywala. Po dwóch dobrych atakach Francuza i szczęśliwym asie serwisowym zrobiło się po 20.

W końcówce doszło do gry na przewagi, a w niej szczęście mieli już goście. Przy 24:24 najpierw w długiej akcji Lucarelli obił polski blok, a następnie zagrywka Włochów cudem przeszła po siatce i zaskoczyła przyjmujących mistrzów Polski. Piłka przeszła na drugą stronę, z kontry siatkarskiego gwoździa wbił Anzani i Cucine Lube triumfowało w pierwszym secie 26:24.

W drugim secie wyrównana gra trwała do stanu 15:15, później gościom udało się zdobyć trzy punkty przewagi (15:18), a z każdą piłką rozkręcał się atakujący Cucine Lube Ivan Zaytsev. W trakcie tej partii urazu nosa doznał po bloku Yant, wobec czego musiał go zastąpić na parkiecie legendarny Osmany Juantorena. Cucine Lube zdołało skutecznie utrzymać 2-3 punkty przewagi do samego końca seta i po ataku Zaytseva wygrało również drugą partię 25:23.

Takiej serii polska siatkówka nie miała nigdy w historii! Jest kolejny finał Ligi Mistrzów

Jastrzębski Węgiel był już pod ścianą w walce o uniknięcie "złotego seta". Trzeci set był przez to niezwykle wyrównany od początku do końca. Do jego rozstrzygnięcia ostatnie prowadzenie dwupunktowe którejkolwiek z drużyn miało miejsce przy stanie 12:10 dla gospodarzy. W ataku mistrzów Polski ciągnęli Tomasz Fornal i Jan Hadrava, nie radził sobie za to Trevor Clevenot, którego w trakcie partii zmienił Rafał Szymura.

Doszło do gry na przewagi, w której goście mieli dwie piłki meczowe, ale najpierw dobrze zaatakował Jan Hadrava, a następnie gospodarzom udało się zatrzymać blokiem Osmany'ego Juantorenę. Po przechodzącej piłce wykorzystanej przez Fornala to jastrzębianie przejęli inicjatywę i mieli kolejne piłki setowe. Po asie serwisowym znakomitego w tym meczu Tomasza Fornala zwyciężyli 28:26 i przedłużyli to spotkanie.

Koncert Fornala i Szymury, historyczny sukces Jastrzębskiego Węgla

Czwarta partia to już koncert Jastrzębskiego Węgla, który nie zmarnował szansy na zakończenie rywalizacji o półfinał Ligi Mistrzów. Jastrzębianie objęli prowadzenie 3:2 i już go nie oddali do końca seta. Świetne wejście zaliczył Rafał Szymura, który kończył atak za atakiem. Fenomenalnie grał Tomasz Fornal, który w środkowej fazie seta zaliczył trzy z rzędu (!) asy serwisowe i sprawił, że Jastrzębski Węgiel prowadził 20:13. Tak dużej przewagi już nie można było zmarnować. Po zepsutej zagrywce Ivana Zaytseva mistrzowie Polski wygrali do 19 i doprowadzając do remisu 2:2 w setach mogli świętować swój wielki sukces w postaci awansu do półfinału Ligi Mistrzów!

W tie-breaku, rozegranym dla formalności i z licznymi rezerwowymi na parkiecie również lepszy okazał się Jastrzębski Węgiel. Rozgrywający Eemi Tervaportti (3 asy!) i fenomenalny Rafał Szymura poprowadzili jastrzębian do wygranej 15:12 i w całym meczu 3:2.

Jastrzębski Węgiel awansował do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Polski półfinał sprawia, że Plusliga drugi rok z rzędu będzie miała swojego reprezentanta w wielkim finale. W nim polski zespół zagra na pewno z rywalem z Włoch, gdyż drugą parę półfinałową tworzą Sir Safety Perugia i Itas Trentino.