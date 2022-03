PZPS podjął decyzję ws. przejęcia MŚ od Rosji. Jasna deklaracja

Rosja straciła możliwość organizacji mistrzostw świata w siatkówce po inwazji tamtejszych wojsk na Ukrainę. Turniej miał się odbyć na przełomie sierpnia i września w 10 rosyjskich miastach: Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie, Jarosławiu, Kazaniu, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku. - Byłem w kontakcie z rosyjską federacją i powiedzieli mi, że są w szoku. Nie poznaję tych ludzi, oni są teraz jak automaty - komentował Mirosław Przedpełski, członek zarządu PZPS na antenie Polsatu Sport.

Polska nie zorganizuje samodzielnie mistrzostw świata w siatkówce. Ale może pomóc

Przetarg na organizację mistrzostw świata w siatkówce ruszył w poniedziałek 7 marca. TVP Sport do tej pory poinformowało, że swoje zgłoszenia wysłała Australia oraz Katar. Czy w tym gronie znalazła się Polska? - Nie uczestniczymy w przetargu. Zgłosiliśmy FIVB gotowość w ewentualnej współorganizacji turnieju - poinformował Mariusz Szyszko, rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej w rozmowie z TVP Sport. Można zatem zakładać, że Polska mogłaby współorganizować mundial wraz z jakimś krajem europejskim.

Przypieszony przetarg potrwa do 14 marca tego roku, co potwierdził dyrektor generalny FIVB, Fabio Azevedo. Wcześniej chęć organizacji turnieju w Polsce potwierdził Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki. - Jestem dobrej myśli. Jeśli nie samodzielnie, bo to bardzo duże wyzwanie, to we współudziale z innymi, liczącymi się krajami będziemy tę imprezę w Polsce mieć. Wierzę w to. Myślę, że rozgrywanie turnieju w kilku krajach jednocześnie, byłoby wyrazem naszej solidarności - stwierdził.

Reprezentacja Polski będzie walczyć o trzeci tytuł mistrzowski w siatkówce. Biało-czerwoni ograli Brazylię w finale zarówno w 2014, jak i w 2018 roku. Tegoroczne mistrzostwa świata będą rozgrywane od 26 sierpnia do 11 września. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia zagra w fazie grupowej z Bułgarią, Meksykiem oraz Stanami Zjednoczonymi.