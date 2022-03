Kapitalny mecz Wilfredo Leona i awans do finału. A przed meczem wspaniały gest Włochów

Sobotni mecz w Perugii otworzył Final Four Pucharu Włoch. Przy tej okazji organizatorzy rozgrywek postanowili okazać wsparcie dla Ukrainy, która zmaga się obecnie z rosyjską inwazją. Tuż przed pierwszym meczem półfinałowym odegrano hymn państwa napadniętego przez Rosję.

Wilfredo Leon Show w półfinale Pucharu Włoch. 26 punktów!

Faworytem pierwszego spotkania półfinałowego Pucharu Włoch była Perugia, która jest obecnie zdecydowanie najsilniejszym zespołem we Włoszech. W tabeli ligowej drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia pewnie prowadzi z 10-punktową przewagą nad drugim Lube Civitanova. Piacenza natomiast plasuje się dopiero na siódmej pozycji.

Rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie inna i Piacenza postawiła gospodarzom bardzo twarde warunki. Już pierwszy set udowodnił, że dla drużyny z Perugii będzie to bardzo trudna przeprawa. Goście na początku wypracowali sobie czteropunktową przewagę i zmusili podopiecznych Grbicia do odrabiania strat. Ostatecznie się to udało, ale dopiero w końcówce. Set zakończył się wynikiem 25:23.

Drugi set miał niemal identyczny przebieg co pierwszy, ale tym razem przewagę od początku miała Perugia. Gospodarze roztrwonili jednak wypracowaną przewagę i dali Piacenzie wyrównanie w setach. W trzecim secie jednak Perugia zaczęła coraz bardziej przeważać głównie za sprawą WIlfredo Leona, który był nieomylny w ataku. Nie odstawał od niego także Matthew Anderson.

Trzeci set znów wygrali gospodarze 25:23 i to podcięło skrzydła Piacenzie. Ostatni set był już bardzo jednostronny i to faworyci potwierdzili swoje aspiracje do gry w finale. Wygrali go pewnie 25:18 i mogli świętować, ponieważ już w niedzielę zagrają o trofeum. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem meczu był Wilfredo Leon. Reprezentant Polski zdobył 26 punktów (21 atakiem, 3 zagrywką i 2 blokiem).

W niedzielnym finale Perugia zmierzy się z Trentino, które pewnie rozbili Milano 3:0 (25:14, 25:20, 25:20).