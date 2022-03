"Rosjanie byli w dużym szoku. Nie poznaje tych ludzi. Są jak automaty" - działacz zdradza kulisy

Rosja straciła prawo organizacji tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce we wtorek 1 marca. "Zarząd FIVB doszedł do wniosku, że w związku z wojną na Ukrainie niemożliwe jest zorganizowanie mistrzostw świata w Rosji. Podjęto decyzję o odebraniu Rosji organizacji mistrzostw świata" - czytamy w komunikacie FIVB. Federacja poinformowała, że szuka nowego gospodarza i niewykluczone, że będzie nim Polska. Minister sportu Kamil Bortniczuk podkreślił, że nasz kraj jest gotowy do organizacji mundialu.

Mirosław Przedpełski ujawnia reakcję Rosjan po utracie mistrzostw świata. "Jak automaty"

Mirosław Przedpełski rozmawiał z Polsatem Sport po odebraniu Rosji prawa do organizacji mistrzostw świata. Członek zarządu PZPS zdradził, jak Polska doprowadziła do zmiany zdania federacji. - FIVB starało się zorganizować mundial wraz z Rosją. To federacja jako pierwsza się skontaktowała z Rosją i dopytywała, co się dzieje. Z tamtej strony pojawiła się odpowiedź, że nic się nie dzieje. Pierwszy komunikat FIVB był niefortunny i kompletnie nie był przeanalizowany - powiedział.

- Musieliśmy się włączyć do sprawy i opowiedzieć ludziom z federacji, jak to wygląda, bo większość z nich pochodzi z Brazylii i mogą się tak dobrze nie orientować, jak my. Po kilku rozmowach decyzja FIVB została szybko zmieniona. Potrzebowaliśmy dnia, aby doprowadzić do zmiany zdania, bo CEV czekało z decyzjami na sobotnie posiedzenie. W pewnym momencie w tych organizacjach stwierdzono, że trzeba ratować sport - dodał Przedpełski.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej ujawnił także, jak Rosjanie zareagowali na stratę mistrzostw świata. - Byłem wtedy w kontakcie z rosyjską federacją i powiedzieli mi, że są w dużym szoku. Nie poznaję tych ludzi, oni są teraz jak automaty. Jak zapytasz ich, co oni sądzą na dany temat, to przywołują oficjalną wersję federacji. Prawdopodobnie się boją, że są podsłuchiwani - skwitował.