"No WC, droga FIVB". Bartosz Kurek zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie

- FIVB ściśle współpracuje z rosyjską federacją siatkówki i komitetem organizacyjnym w ramach przygotowań do różnych imprez siatkówki i siatkówki plażowej, które mają się odbyć w kraju. Wszystkie przebiegają zgodnie z planem - czytamy w oświadczeniu FIVB. Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) nie wykluczyła organizacji siatkarskich mistrzostw świata w Rosji.

"No WC, droga FIVB". Ostre stanowisko Bartosza Kurka

Decyzja ta spotkała się z ostrymi reakcjami całego środowiska siatkarskiego. Swoje negatywne zaskoczenie wyrazili m.in. Earvin Ngapeth i Bruno Rezende. Teraz do tego grona dołączyła gwiazda reprezentacji Polski - Bartosz Kurek. Doświadczony atakujący zaprotestował na swoich mediach społecznościowych przeciwko wojnie na Ukrainie.

- Nigdy nawet sobie nie wyobrażałem, że będę musiał to napisać w moim życiu. STOP WOJNIE!!! - napisał Bartosz Kurek na Instagramie. Polski siatkarz zamieścił także grafikę z hasłem "Stop the war in Ukraine" ("Zatrzymać wojnę na Ukrainie").

Kurek odniósł się także do decyzji FIVB, która nie zamierza, przynajmniej na razie, zabierać Rosji mistrzostw świata w siatkówce w 2022 roku. MVP mistrzostw z 2018 roku nie ma wątpliwości - w Rosji nie wystąpi.

Mistrz olimpijski zszokowany stanowiskiem FIVB. "To wojna, a nie żaden kryzys"

- Jeśli chodzi o siatkówkę, co w tej sytuacji jest ostatnią rzeczą, która się liczy, ale #noWC (No World Championships) dla mnie, droga FIVB - dodał Kurek.

Warto dodać, że wcześniej prezes PZPS Sebastian Świderski wysłał pismo do światowej federacji FIVB i europejskiej CEV z oświadczeniem, że polskie drużyny, w tym reprezentacja Polski, nie będą grały w Rosji, ani z przeciwnikami z tego kraju. Dotyczy to oczywiście także mistrzostw świata w Rosji, których bojkot zapowiedziały już również reprezentacje Francji i Słowenii.