Mistrz olimpijski zszokowany stanowiskiem FIVB. "To wojna, a nie żaden kryzys"

Ostatnie dni są niezwykle trudne dla Ukrainy i jej obywateli, którzy na terenie niemal całego kraju muszą walczyć z wojskami rosyjskimi po tym, jak w czwartkowy poranek rozpoczęto barbarzyński atak. Dzisiaj Rosja nie uderza tylko w cele wojskowe, ale także w cywilne bloki mieszkalne. Mimo to Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) nie wykluczyła organizacji siatkarskich mistrzostw świata w Rosji.

- FIVB ściśle współpracuje z rosyjską federacją siatkówki i komitetem organizacyjnym w ramach przygotowań do różnych imprez siatkówki i siatkówki plażowej, które mają się odbyć w kraju. Wszystkie przebiegają zgodnie z planem" - czytamy w oświadczeniu FIVB.

FIVB nie reaguje na atak Rosji na Ukrainę. "Byłem w szoku. Jaki to kryzys?!"

Nie było na to stać FIVB, więc sprawy w swoje ręce wzięła drużyna narodowa Francji, mistrzowie olimpijscy z 2020 roku. W sobotę opublikowano oświadczenie, w którym poinformowano, że mistrzowie z Tokio nie wezmą udziału w mistrzostwach świata, jeśli jej organizacja zostanie utrzymana w Rosji – powiedział Eric Tanguy, prezes Francuskiej Federacji Siatkówki.

- Wszystkie federacje powinny postąpić podobnie. To jedyna droga dla nas, sportowców, by pokazać, że nie zgadzamy się na to, co się dzieje na świecie - powiedział Benjamin Toniutti cytowany przez WP SportoweFakty.

- Byłem w szoku, gdy przeczytałem oświadczenie CEV, w którym nazwano to kryzysem. Jaki to kryzys?! To wojna, a nie żaden kryzys. Czasem ciężko zawodnikom rozmawiać o polityce, ale chcemy pokazać w ten sposób, że nie zgadzamy się z tym - dodał kapitan reprezentacji Francji i zawodnik Jastrzębskiego Węgla.

Mistrzostwa świata w siatkówce zaplanowane są w dniach 26 sierpnia-11 września. Turniej gościć ma dziesięć miast: Moskwa, Petersburg, Kaliningrad, Jarosław, Kazań, Ufa, Jekaterynburg, Nowosybirsk, Kemerowo i Krasnojarsk. W turnieju naturalnie ma zagrać też reprezentacja Polski, aktualni mistrzowie świata, którzy obronili na ostatniej imprezie wywalczony w 2014 roku tytuł. Rywalami biało-czerwonych mają być: Bułgaria, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.