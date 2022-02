Wymowny transparent na meczu polskiego klubu. Pierwszy taki gest po inwazji

PGE Skra Bełchatów walczy o awans do finału Pucharu CEV, czyli drugiego co do ważności z europejskich pucharów w siatkówce. Grają z liderem ligi francuskiej, Tours VB. Przed spotkaniem polska drużyna podjęła decyzję o geście wsparcia wobec Ukrainy zaatakowanej w czwartek przez Rosję.

Wymowny transparent kibiców podczas meczu PGE Skry w Pucharze CEV

Kibice bełchatowian przygotowali specjalny transparent, który pojawił się na trybunach krótko przed początkiem spotkania. Napisali na nim "Hands Off Ukraine" (ręce precz od Ukrainy).

Poza transparentem w trakcie spotkania, zwłaszcza w trakcie przerw w grze, na podłużnych ekranach rozmieszczonych pomiędzy trybunami hali Energia w Bełchatowie, wyświetlała się flaga Ukrainy. To pierwszy tego typu gest wsparcia w trakcie rozgrywek sportowych w Polsce od czasu inwazji Rosjan.

PGE Skra wspiera Ukrainę: Nie zapominamy o sytuacji za naszą wschodnią granicą

PGE Skra Bełchatów opublikowała także zdjęcie wstążek w barwach Ukrainy przygotowanych przed meczem w mediach społecznościowych. "Dziś bierzemy udział w międzynarodowym wydarzeniu, czyli meczu Pucharu CEV mężczyzn, ale cały świat żyje sytuacją za naszą wschodnią granicą i my jako klub o tym nie zapominamy" - czytamy w komunikacie.

"Będziemy z Ukrainą w tym trudnym momencie i chcemy głośno powiedzieć: Ukraina nie zginęła" - dodał klub.