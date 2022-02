CEV reaguje na agresję Rosji na Ukrainę. Mecz Polaków przeniesiony? Mamy oświadczenie

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że świat sportu zastanawia się nad możliwymi skutkami tej agresji. Jednym z nich jest możliwość przeniesienia ważnych imprez z Rosji do innych krajów. O takim scenariuszu siatkarskie środowisko myślało w kontekście tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy, które odbędą się w Rosji na przełomie sierpnia i września.

FIVB nie zamierza przenosić rosyjskich MŚ siatkarzy. Co z meczami w europejskich pucharach?

Już we wtorek pisaliśmy o reakcji Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB), która przekazała rosyjskiej agencji TASS, że na razie nie zamierza podejmować w tej sprawie nagłych decyzji i nie ma w planach przeniesienia imprezy w inne miejsce. To jednak wciąż dość odległe wydarzenie, a są takie, które mają się odbyć już w ciągu najbliższych kilkunastu dni i mogą być o wiele bardziej zagrożone.

Chodzi o mecze Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzyń i Pucharu CEV organizowane przez Europejską Federację Siatkówki (CEV). Aż pięć par we wszystkich wymienionych rozgrywkach czeka wyjazdowe spotkanie w Rosji na początku marca.

Planowane mecze europejskich pucharów w siatkówce, które mają się odbyć w marcu w Rosji:

Zenit Kazań - Modena (półfinał Pucharu CEV mężczyzn, 2 marca)

Zenit Sankt Petersburg - Sir Safety Perugia (ćwierćfinał Ligi Mistrzów, 8-10 marca)

Dynamo Kazań - Dynamo Moskwa (ćwierćfinał Ligi Mistrzyń, 8-10 marca i 15-17 marca rewanż w Moskwie)

Lokomotiw Kaliningrad - Fenerbahce (ćwierćfinał Ligi Mistrzyń, 8-10 marca)

Dynamo Moskwa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (ćwierćfinał Ligi Mistrzów, 15-17 marca)

Z polskiej perspektywy ważna jest zwłaszcza sprawa ćwierćfinału Ligi Mistrzów Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Dynamem Moskwa. Pytaliśmy oba zainteresowane kluby, czy są w kontakcie i czy przeniesienie rewanżowego spotkania, które zaplanowano w Rosji, jest możliwe. Dynamo i ZAKSA nie odpowiedziały nam na pytania o sprawę dwumeczu.

Zapytanie także ws. dwumeczu ZAKSY złożył do FIVB i CEV prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. - Pierwszy mecz kędzierzynianie grają u siebie. Będzie więc nieco czasu do wyjazdu do Rosji. Nie zmienia to jednak faktu, że drużyna rywali musiałaby się pojawić w Polsce. Nie wiemy na ten moment, jakie będą sankcje i czy w ogóle zespół z Moskwy będzie miał możliwość przylotu. Trudno mi teraz cokolwiek potwierdzić, bo sam czekam na wytyczne - mówił w rozmowie ze Sport.tvp.pl.

Sport.pl poprosił też o komentarz CEV. Federacja wysłała nam krótkie oświadczenie. "Pomimo okoliczności chcielibyśmy kontynuować nasze wsparcie i promocję jednoczącej siły sportu w ogóle, a szczególnie siatkówki. Jak już wielokrotnie udowadniano, a w ostatnim czasie pokazali zawodnicy rywalizujący na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, sport może łączyć ludzi. Dlatego zamierzamy dalej bezpiecznie dostarczać doznania związane z siatkówką, siatkówką plażową i snowvolley [siatkówką na śniegu - red.] w Europie, jednocześnie dbając o współpracę, solidarność i wspólny szacunek u wszystkich członków naszej siatkarskiej rodziny" - czytamy w komunikacie.

Pytaliśmy o konkretne możliwe działania ws. meczów rozgrywanych na terenie Rosji, więc CEV udzielił dość lakonicznej odpowiedzi, z której nie wynika, czy federacja już rozważa zmiany w organizacji tych spotkań.

CEV podjął już jednak pierwszą decyzję związaną z agresją Rosji na Ukrainie - wraz z Ukraińską Federacją Siatkówki wstrzymał do odwołania organizację turnieju CEV Snow Volleyball European Tour w snowvolley w Truskawcu. Ten zaplanowany był na dni 25-27 lutego. Europejska federacja zapewnia, że impreza odbędzie się, ale później.

Czy zmiany organizacyjne pojawią się także w przypadku meczów zaplanowanych w Rosji? Na ten moment wydaje się to mało prawdopodobne, ale sprawa do samego rozegrania spotkań będzie głośnym tematem.