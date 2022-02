Co z MŚ w siatkówce w Rosji? Jest stanowisko FIVB. Świderski reaguje

Jakie mogą być efekty ataku Rosji na Ukrainę? W świecie sportu choćby przenoszenie wielkich imprez z Rosji do innych krajów. "BBC" już podało, że UEFA jest bliska zmiany gospodarza finału Ligi Mistrzów, którym do tej miał być Sankt-Petersburg. Europejska federacja uspokoiła jednak, że na razie nie ma takich planów. I wśród innych tego typu organizacji przeważa właśnie podobna, neutralna reakcja na ostatnie wydarzenia.

FIVB nie zamierza rezygnować z MŚ w Rosji. "Monitorujemy sytuację"

Bierność i oczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji to scenariusz, według którego porusza się choćby FIVB, która w tym roku ma zaplanowane w Rosji mistrzostwa świata mężczyzn i turnieje Ligi Narodów zarówno siatkarek, jak i siatkarzy. Do tego dochodzi turniej siatkówki plażowej w Archangielsku.

Na razie nie ma jednak w planach gwałtownych ruchów związanych z eskalacją konfliktu Rosji i Ukrainy. "Wszystkie wydarzenia mają zostać zorganizowane zgodnie z planem. FIVB wierzy, że sport powinien zawsze trzymać się z daleka od polityki. Monitorujemy sytuację, żeby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie samopoczucie wszystkim uczestnikom imprez. To nasz priorytet" - wskazuje przedstawiciel federacji w odpowiedzi udzielonej agencji TASS.

O wiele wyraźniej na sprawę zareagował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. Związek zdążył wysłać już zapytania do CEV i FIVB w związku z obecną sytuacją polityczną i wydarzeniami w świecie siatkówki, które miałyby się odbyć w Rosji w tym roku. - Istotne będzie również stanowisko koalicji międzynarodowej, naszego rządu, władz CEV i FIVB. Jasne, nie możemy narażać naszych zawodników klubowych czy reprezentacyjnych. Nie mamy wpływu na sytuację polityczną, musimy na nią adekwatnie reagować, bowiem okazuje się, że sport bywa zależny od polityki. Zdajemy sobie sprawę z tego, co może nastąpić. Czekamy na wytyczne od światowych i europejskich władz - mówi w rozmowie dla sport.tvp.pl Sebastian Świderski.

Prezes PZPS zadeklarował nawet możliwość przejęcia części mistrzostw świata. - Nie ukrywam, że jeśli byłaby taka potrzeba, to przy wsparciu FIVB, bylibyśmy w stanie zorganizować również mistrzostwa świata mężczyzn. Nie wyobrażam sobie, byśmy mieli zostać w tym sami, oczywiście, jeśli dojdzie do wspomnianej zmiany. Wierzę, że FIVB podejmie rozsądne decyzje i będą one przede wszystkim korzystne dla sportu - ocenił działacz. Tymczasem FIVB w ostatnich godzinach zwiększyła liczbę komunikatów dotyczących sprawy mistrzostw świata organizowanych w Rosji - choćby ogłoszenia zaplanowanego na 12 kwietnia okolicznościowego meczu gwiazd rosyjskiej Superligi z "resztą świata", a także naborem do wolontariatu w miastach-gospodarzach MŚ.

Co z ćwierćfinałem Ligi Mistrzów ZAKSY? CEV też ma problem

Problem w przypadku siatkarskich wydarzeń może mieć też Europejska Federacja Siatkówki (CEV), która ma do zorganizowania po kilka meczów Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzyń, czy Pucharu CEV w Rosji. Sprawa dotyczy choćby klubowych mistrzów Europy, Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która ma do rozegrania dwumecz z Dynamem Moskwa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi dotyczących sprawy od klubów, ani przedstawicieli CEV.

FIS też nie reaguje na agresję Rosji. "Zawody zgodnie z planem"

Podobnie spokojne stanowisko jak federacje siatkarskie zajmuje na razie Międzynarodowa Federacja Narciarski (FIS). Jak dowiedział się dziennikarz Sport.pl, Mateusz Król, działacze na razie nie planują reakcji na wydarzenia na Ukrainie.

- Zawody są obecnie organizowane zgodnie z planem kalendarza. Jednak FIS uważnie monitoruje sytuację na Ukrainie - powiedziała Doris Kallen, rzeczniczka prasowa Pucharu Świata w biegach.

W planach federacji poza zawodami PŚ w biegach jest także finał Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet - turniej Blue Bird rozgrywany w Czajkowskim. O możliwych kolejnych decyzjach FIS ma informować w oficjalnych komunikatach.