Władimir Putin dostał jasny sygnał od Płotnyckiego. "Jednoznacznie wyjaśnia"

W poniedziałek Władimir Putin ogłosił decyzję o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy - donieckiej i ługańskiej. Kilka godzin później poinformowano, że rosyjskie wojsko wkroczyło na oba terytoria. Według opinii wiele ekspertów deklarację Putina można określić jako początek wojny za naszą wschodnią granicą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Grbić porwie chłopaków do walki o najwyższe cele"

Ołeh Płotnycki wysyła gest do Putina. "Pokazał, że Ukraina jest czymś więcej, niż wymysłem historii"

Wiele osób ze świata sportu wykonało gesty wsparcia dla Ukraińców. Na takowe zdecydowali się równie sportowcy z tego kraju, jak chociażby znany siatkarz Ołeh Płotnycki.

"Samolot się skrzywił". Polscy siatkarze przeżyli chwile grozy na pokładzie

Zawodnik Sir Safety Perugia dodał flagę Ukrainy do swojego zdjęcia profilowego na Facebooku. W miejscu zdjęcia w tle pojawiła się fotografia reprezentacji tego kraju w siatkówce. Choć siatkarz nie dodał żadnego posta, to jego gesty wydają się być jasne.

Reprezentant Polski wrócił po kontuzji. "Ależ wejście smoka" [WIDEO]

"Ołeh jednoznacznie wyjaśnia Putinowi, czym jest Ukraina. To nie wymysł historii" - napisał serwis volleyball.it, który nawiązał tym samym do słów Putina podczas poniedziałkowego orędzia. Prezydent Rosji stwierdził, że Ukraina to "nieodłączna część" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. O Ukraińcach mówił natomiast jak o towarzyszach związanych z Rosjanami więzami pokrewieństwa.

Więcej treści na temat konfliktu na Ukrainie znajdziesz na Gazeta.pl

Grający na pozycji przyjmującego Płotnycki występuje w Sir Safety Perugia od 2019 roku. Wcześniej grał także w Volley'u Milano oraz Łokomotywu Charków. Na koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Ukrainy i dwa superpuchary Italii. Jest także etatowym reprezentantem Ukrainy. W klubie z Perugii gra z Wlifredo Leonem, a jego trenerem jest Nikola Grbić, który został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski.